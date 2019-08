Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova are o problema la capitolul executarii proiectelor finantate din surse externe. Conform raportului privind executarea bugetului in anul 2018, din 3,3 miliarde de lei cheltuieli neexecutate – 2,7 miliarde se atribuie proiectelor finantate din surse externe. Datele au fost prezentate…

- Marius Pieleanu, seful Avangarde a prezentat, marti, in sedinta Comitetului Executiv National al PSD, concluziile sondajului intern. Sociologul spune ca partidul poate intra in turul doi, la alegerile prezidentiale, daca se mentine la un scor de 26%, si ca poate recupera usor 800.000 de votanti PSD…

- Partidele au fost chemate, miercuri, la consultari cu președintele Klaus Iohannis, cel care le-a cerut semnarea unui Pact politic prin care sa se angajeze in vederea contiuarii parcursului european al Romaniei, dar și pentru a pune in aplicare rezultatul referendumului din 26 mai.Citește și: SCANTEI…

- Alegerile europarlamentare din 23-26 mai 2019 au interesat mai mulți cetațeni din UE decat in 2014 in intreaga Europa, ceea ce a schimbat direcția descendenta a participarii in alegerile europene. Prezența la vot mai mare s-a intamplat acolo unde exista polarizare și conflicte politice clare care sunt…

- Romania va avea in total 32 de europalamentari la Bruxelles. Numarul total de euroalesi, din toate cele 28 de state membre, este de 751. La alegerile europarlamentare din 2019 participa toate partidele mari de pe scena politica romaneasca, dar si unele mici, precum si candidati independenti, conform…

- Primaria Buzau, prin Direcția de Evidența a Persoanelor va asigura in data de 25 și 26 mai, program de lucru prelungit pentru eliberarea actelor de identitate expirate, pierdute, furate sau deteriorate, anunța instituția intr-un comunicat de presa. Masura vine in sprijunul cetațenilor interesați sa…

- Dezintegrarea Uniunii Europene in urmatorii 20 de ani este o posibilitate realista in opinia a mai mult de jumatate din electoratul din 11 state membre, printre care si Romania. Un sondaj de opinie realizat de YouGov şi publicat de The Guardian, realizat la solicitarea grupului de reflecţie…

- Ziua Tatalui este sarbatorita duminica, 12 mai, in Romania, a doua duminica din luna mai devenind oficial sarbatoare dedicata taticilor, conform Legii 319/2009 privind instituirea Zilei Mamei și a Zilei Tatalui. Ziua Tatalui este marcata și de Google printr-un Doodle special. Pe 12 mai se sarbatorește…