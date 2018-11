Cele 4 partide ale clasei de mijloc din Romania - USR, ALDE, Miscarea Romania Impreuna si Partidul Pro Romania, sunt unite de Emmanuel Macron sub umbrela ALDE, potrivit unor surse Realitatea TV.



Mișcarea vine ca urmare a intenției lui Macron de a crea un pol puternic in Parlamentul European care sa contreze PPE și S&D, in orizontul lui 2019.



Noile partide emergente din Romania, aflate intr-o ascensiune spectaculoasa potrivit celor mai recente sondaje, vor intra in gruparea politica a lui Macron, in timp ce partidul lui Tariceanu trebuie sa dea tot mai multe explicatii…