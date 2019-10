Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Dan Barna, declara la RFI ca parlamentarii opozitiei vor merge la votul asupra motiunii de cenzura oricand va fi nevoie, in contextul in care Opozitia acuza PSD ca vrea sa programeze votul asupra motiunii de cenzura in week-end. El spune pe de alta parte ca eventuale alegeri parlamentare…

- Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au decis ca moțiunea de cenzura depusa de PNL pentru demiterea guvernului sa fie citita miercuri, in plenul reunit, incepand cu ora 15:00, iar votul sa fie dat sambata, la ora 11:00. „Nu va puteți sacrifica o zi de weekend pentru vot?…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, a anuntat ca motiunea de cenzura va fi citita la ora 15.00, iar votul va fi dat sambata. Fostul ministru i-a ironizat pe cei din Opozitie pentru faptul ca acum nu ar mai considera o urgenta debarcarea Guvernului, cu toate ca in atacurile lor la…

- Opoziția a finalizat un draft al textului moțiunii de cenzura, pe care intenționeaza sa o depuna in perioada urmatoare. Documentul, care poarta denumirea “Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila...

- Opoziția pregatește o lovitura electorala de proporții pentru PSD. Social-democrații mizeaza ca planul nu va trece de CCR.Președinții Consiliilor Județene sunt aleși acum de consilierii județeni. Guvernul a adoptat pe 3 iunie o ordonanța de urgența care schimba legea astfel incat in 2020 președinții…

- „Deciziile de azi (miercuri - n.r.) ale Curții Constituționale arata ca, pentru soluționarea crizei politice, nu e alta soluție decat plecarea guvernului și organizarea de alegeri anticipate. Faptul ca doamna Dancila a amanat la nesfarșit prezentarea in Parlament așteptand sa fie obligata de o decizie…

- Reprezentanții USR in Parlament iși continua demersurile susținute in vederea urgentarii depunerii moțiunii de cenzura impotriva guvernului Dancila, afirma senatorul USR de Timiș Nicu Falcoi. El precizeaza ca astazi liderii grupurilor parlamentare ale USR din Senat și Camera Deputaților i-au invitat…

- Intrebat duminica la Digi 24 daca PNL va depune moțiunea de cenzura saptamana viitoare, liderul liberalilor a spus ca negocierile cu partidele vor continua și, cand vor fi 233 de semnaturi, atunci va fi depusa. „Depunem moțiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discuții cu…