Stiri pe aceeasi tema

- Dupa demisia depusa de Victor Negrescu (PSD) din funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene, pe care nu și-a anunțat-o oficial, ramane pentru viitorul ministru o problema nerezolvata: riscul tot mai mare ca Romania sa pațeasca rușinea de a fi, in premiera, condamnata la plata unor sancțiuni…

- Invitat surpriza la ședința dintre liderul PSD, Liviu Dragnea, și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu din Parlament. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, au ajuns, la ora transmiterii acestei știri, in biroul lui Liviu Dragnea din…

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu și ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu s-au intalnit vineri cu Liviu Dragnea in biroul acestuia din Parlament. Cei doi nu au vrut sa faca declarații de presa la sosire. La ședința este prezent ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Srse politice…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat, joi, 6 septembrie 2018, sedinta Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene. In cadrul reuniunii au fost prezentate progresele inregistrate in ultima perioada in procesul de pregatire pentru…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca, atunci cand a spus ca PSD a fost confiscat de un grup infractional organizat, “harabagiii lui Dragnea de la televiziuni” l-au insultat si etichetat ca fiind tradator si ca este cu statul paralel, informeaza News.ro. El spune ca fostii premieri Sorin Grindeanu…

- Ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a transmis sambata ca eroarea semnalata de presa, de pe site-ul oficial al presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, a fost cauzata de atacuri informatice si de serviciile de traducere.

- PSD și ALDE incep marele joc al negocierilor, iar oamenii lui Dragnea au pus ochii pe Ministerul de Externe, condus in prezent de Teodor Meleșcanu, de la ALDE. Cei de la PSD iși doresc acest portofoliu, iar daca nu se va putea aplica o strategie mai veche: golesc de conținut ministerul plin și transfera…

- Targoviste - consultarea cetateneasca privind viitorul Europei Victor Negrescu - ministrul delegat pentru Afaceri Europene. Foto: negrescu.ro. La Târgoviste a avut loc, ieri, o consultare cetateneasca privind viitorul Europei, în contextul în care…