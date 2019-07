Surse NBC News: Liderul terorist Hamza ben Laden, fiul lui Osama ben Laden, a murit

Stiri pe aceeasi tema

- Atac terorist in Nigeria. Cel putin 65 de oameni au murit, dupa ce militanti ai gruparii Boko Haram au deschis focul in timpul unei ceremonii funerare in regiunea Borno. Potrivit presei straine, 21 dintre victime au murit pe loc, in timp ce 44 au sfarsit incercand sa se apere.

- Serviciile secrete pakistaneze au furnizat CIA pista care a permis gasirea fondatorului Al-Qaida Osama ben Laden, a declarat premierul pakistanez Imran Khan in cadrul unei vizite in Statele Unite, intr-un interviu acordat Fox News, relateaza AFP.”ISI (principala agentie pakistanza de spionaj)…

- Cei doi romani care au murit in timpul furtunii din Halkidiki, Grecia, o femeie și copilul ei in varsta de opt ani, sunt din Cluj-Napoca, au declarat, vineri, surse judiciare, potrivit Mediafax.Cei doi romani, femeia și copilul ei de opt ani, care au murit in timpul furtunii din Halkidiki,…

- Donald Trump a semnalat marti ca este dispus sa introduca noi tarife vamale pentru a forta China sa negocieze un acord comercial convenabil cu Statele Unite. "Tarifele vamale sunt un instrument minunat de negociere", a transmis Donald Trump prin Twitter. Liderul de la Casa Alba a exprimat…

- Eliberarea a milioane de oameni aflați sub jugul tiraniei în cursul celui de-al Doilea Razboi Mondial a "pecetluit pentru eternitate" legatura între Statele Unite și Marea Britanie, a declarat președintele SUA, Donald Trump, la un dineu privat organizat la Palatul Buckingham, potrivit…

- A trecut doar o saptamana de cand PNL a castigat alegerile europarlamentare, iar partidul a inceput deja o adevarata urzeala a tronurilor. Ludovic Orban este contestat in interior, mai ales pentru evenimentele de saptamana trecuta, in vreme ce liderul PNL incearca sa-si anihileze si el principalii…

- O tanara de 21 de ani a murit dupa ce a cazut in gol dintr-un hotel de 5 stele din Bucuresti. Victima a fost gasita fara suflare de echipele de interventie. Anchetatorii iau in calcul orice varianta. Incidentul s-a produs vineri seara. Surse din ancheta spun ca tanara de 21 de ani a fost gasita moarta…