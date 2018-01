SURSE Momente tensionate in PNL generate de Petre Roman si Daniel Zamfir

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, in sedinta Biroului Politic al PNL, Mara Mares, liderul organizatiei de tineret, i-a cerut fostului premier Petre Roman sa faca un pas in spate, in conditiile in care este trimis in judecata in dosarul Mineriadei. Presdintele PNL, Ludovic Orban, a fost de partea Marei Mares, au declarat surse…

- PSD și ALDE i-au convocat duminica in ședința pe miniștrii actuali și pe cei propuși pentru a face parte din guvernul Dancila , pentru a discuta despre programul de guvernare si prioritatile legislative ale sesiunii parlamentare urmatoare. Ședința, care are loc cu o zi inainte de votul de luni,…

- Liderii PSD si ALDE negociaza dur inainte de ziua de vineri cand ar urma sa se decida cum va arata cabinetul Dancila, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, Liviu Dragnea i-ar fi cerut lui Calin Popescu Tariceanu sa si-l asume pe Tudorel Toader la ministerul justitiei, in conditiile…

- Apar nori negri în coaliția de guvernare. Surse din conducerea ALDE spun ca cei de la PSD vor Ministerul Energiei, care este deținut de ALDE, și sunt dispuși sa dea la schimb Justiția, potrivit Antena 3. În replica, ALDE insista nu vrea alte ministere în cabinetul Dancila…

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh, fidela lui Liviu Dragnea, va fi numita in functia de secretar general al guvernului, au declarat surse din PSD pentru Hotnews.ro. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat recent ca așa numiții "penali" au liber sa revina in Guvern, odata cu instalarea noului cabinet condus de Viorica Dancila. Daca la inceput toata lumea vorbea ca aceasta afirmație era menita sa deschida calea Rovanei Plumb pentru un post de vicepremier, surse politice…

- Proiectul liberalilor privind concursul de soluții pentru blocul V03 din Dej a fost respins in ședința ordinara din aceasta dupa-amiaza. Proiectul de hotarare cu numarul noua, inițiat de consilierii PNL din CL Dej – prevedea ”aprobarea desfașurarii concursului de soluții finalizat prin negociere fara…

- ALDE isi va pastra in Guvernul Dancila cele patru portofolii ministeriale pe care le avea in Cabinetul Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din partid. UPDATE Ora 15.30: ALDE a amanat validarea ministrilor in viitorul guvern pentru vineri.

- Europarlamentarul Catalin Ivan a sustinut, duminica, intr-o postare, ca liderul PSD Liviu Dragnea a suspendat o sedinta la partid ca sa vada „Suleiman Magnificul”, el apreciind ca filmul ar trebui interizis intrucat, pe fondul lipsei de cultura, poate crea monstri. „Ne-am amuzat cand (Liviu Dragnea,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a intrerupt o ședința de partid ca sa se uite la unul dintre cele mai urmarite seriale turcești, „Suleyman Magnificul”. Liviu Dragnea, care are o relație cu o tanara pe nume Alexandra , este din nou in centrul atenției. De data asta, un coleg de partid, europarlamentarul PSD…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste in aceasta dupa-amiaza la Cotroceni cu Viorica Dancila, propunerea PSD la functia de prim-ministru, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Intalnirea are loc la capatul consultarilor cu partidele politice. Presedintele Iohannis ar urma sa sustina o declaratie…

- Presedintele Klaus Iohannis ar urma sa respinga, marti, propunerea PSD ca Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii si vicepremier in Guvernul Tudose, sa fie premier interimar, au declarat pentru Hotnews.ro surse politice.

- Demisia premierului Mihai Tudose a fost supusa luni seara votului in sedinta Comitetului Executiv National al PSD si a primit doar patru voturi impotriva si patru abtineri, fata de 60 de voturi pentru. Vezi in text cine sunt cei care au sustinut cel de-al doilea premier al PSD.

- Nervii sunt intinși la maxim in ședința Comitetului Executiv al PSD. Pe langa demisia ceruta lui Mihai Tudose, discuțiile merg in zone cu nisipuri mișcatoare atat pentru Liviu Dragnea, cat și pentru Mihai Tudose. Scandalul care s-a amplificat in ultimele luni pare sa iși gaseasca o supapa…

- Radulescu a fost printre primii care a cerut convocarea de urgenta a Comitetului Executiv national al PSD, intr-o postare pe Facebook, care sa ii retraga sprijinul politic pentru echipa "Tudose-Ciolacu". Potrivit DC News, Tudose si Ciolacu au fost cei care l-au invitat pe Radulescu sa iasa. (hotnews.ro)

- Ies la iveala noi dezvaluiri incendiare din interiorul Comitetului Executiv National (CEXN) al celor de la PSD. Cei de la Romania TV anunta o sedinta cu scandal. Unul dintre liderii partidului si-ar fi iesit din minti.Citește și: Decizia care-i poate crește averea Simonei Halep: Variantele…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cunoscut drept "deputatul mitraliera", a fost "invitat" afara din sedinta Comitetului Executiv National al PSD, au precizat surse politice participante la sedinta pentru HotNews.ro. Acesta nu face parte din CEx, insa a venit luni la sediul PSD.

- Primarul Bucurestiului, Gabriela Firea, l-ar fi atacat pe Liviu Dragnea in timpul sedintei de luni a Comitetului Executiv al PSD, transmite DCnews, citand surse participante la sedinta. Si Robert Negoita, primarul Sectorului 3, ar fi avut un discurs pro-Tudose, au declarat pentru HotNews.ro surse din…

- „In fiecare zi ne ducem acasa, nu ? Eu am spus-o colegilor foarte clar, prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", a spus Mihai Tudose la intrarea in sediul PSD. Surse politice susțin ca premierul ar fi afirmat, in cadrul ședinței CExN care este in desfașurare la aceasta ora, ca daca…

- Surse politice citate de Antena 3 susțin ca în ședința PSD ar urma sa se ceara demiterea premierului Mihai Tudose. În plus, 30 de organizații ar fi fost de acord sa semneze un act prin care ar fi aratat ca sunt împotriva șefului Guvernului. Conform acelorași surse,…

- 30 de organizatii judetene ale PSD, dintre care mai mult de jumatate presedinti interimari, au semnat luni la pranz in biroul lui Liviu Dragnea o cerere pentru retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose, potrivit unor surse din partid. Dragnea le-ar fi cerut imperativ celor 30 de presedinti…

- Liderii PSD se vor reuni luni la Bucuresti, au declareat surse politice pentru Antena 3. Sedinta CExN in care urma sa se discute despre restructurarea guvernului a fost programata lunea trecuta pentru data de 29 ianuarie, dar numerosi lideri ai partidului au cerut o sedinta urgenta. Nici Dragnea nu…

- PSD a convocat ședința Comitetului Executiv, asta in condițiile in care liderii de filiale din PSD au cerut devansarea ședinței care trebuia sa aiba loc pe data de 29 ianuarie la Iași.In noul context, liderii PSD au convocat ședința Comitetului Executiv PSD pentru luni, 15 ianuarie. Ședința…

- Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a prelungit mandatul directorului general Stefan Ionita, au precizat, pentru News.ro, surse din domeniul transporturilor. Decizia de a-i prelungi mandatul lui Stefan Ionita a venit dupa ce niciunul dintre…

- Schimbarile pe care le pregateste PSD in cadrul Comitetului Executiv Național genereaza tensiuni in interiorul coaliției de guvernare. Membrii ALDE sunt contrariați deoarece partenerii de coaliție nu i-au anunțat cu privire la modificarile pe care intenționeaza sa le impuna. Surse din ALDE susțin…

- Premierul Mihai Tudose a cerut restructurarea Guvernului in timpul sedintei de azi a Comitetului Executiv al PSD, potrivit unor surse din partid, citate de HotNews. El si-ar fi exprimat nemultumirea fata de calitatea echipei guvernamentale. Nu e clar pana la ...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la CSM, unde participa la prima sedinta a plenului pentru anul 2018. La intrunire se va alege noua conducere a Consiliului. Seful statului a fost intampinat de Mariana Ghena, presedintele CSM, si Cristian Ban, vicepresedinte al Consiliului. La…

- Premierul Tudose isi doreste restructurarea Guvernului, nu o simpla remaniere, deoarece schimbarea structurii Guvernului presupune un vot de incredere in Parlament, iar aceasta miscare i-ar complica planurile liderului PSD de a-l da jos dupa modelul Grindeanu, au declarat pentru HotNews.ro surse din…

- Premierul Mihai Tudose ar fi avut un schimb dur de replici cu Liviu Dragnea la finalul anului trecut, potrivit unor surse citate de HotNews.ro. „Potrivit acestora, Dragnea s-ar fi deplasat la sfarsitul saptamanii trecute la guvern pentru a-i cere premierului Tudose sa nu publice in Monitorul Oficial…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, la RTV, ca magistratii Curtii Constitutionale (CCR) au stabilit, pentru luna ianuarie, un calendar de judecata a celor trei Legi ale Justitiei, contestate de Opozitie. Insa pe site-ul CCR nu figureaza nicio sedinta de judecata in luna ianuarie. Ultima sedinta a fost…

- Dezbaterile din Comisia de Buget Finanțe din Parlament au fost extrem de tensionate, la momentul stabilirii bugetului pentru Ministerul Romanilor de Pretutindeni. Toți parlamentarii au cazut de acord ca trebuie o majorare a bugetului, insa nu știau de unde sa taie bani pentru a finanța acest minister.Prima…

- Reprezentantii coalitiei PSD-ALDE au convocat marti seara o sedinta a Comisiei pentru regulamentul Camerei Deputatilor pentru azi, cu incepere de la ora 9.00. Scopul? Modificarea regulamentului pentru a scurta dezbaterile la cele doua proiecte controversate din Justitie ce urmeaza sa fie votate in sedinta…

- Guvernul Tudose nu a adoptat inca ordonanta promisa luna trecuta pentru ca salariile celor din IT scutiti de impozitul pe venit sa nu scada in urma trecerii contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului, de la 1 ianuarie 2018. Surse din industria IT au precizat pentru HotNews.ro…

- Dupa ce a finalizat, luni, intr-un ritm alert, modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, comisia Iordache a trecut la dezbaterea legii privind organizarea CSM. Si la aceasta lege amendamentele pe articole au fost votate in graba. Dupa o ora si 20 de minute de dezbateri…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a precizat ca initiativa legislativa a senatorului liberal Daniel Zamfir prin care se limiteaza dobanzile cu care bancile dau credite nu reprezinta partidul, fiind o initiativa "contrara economiei pe piata liberala". Sighiartau a adaugat, pentru Hotnews.ro,…

- Surse din coaliția de guvernare au declarat, marți dimineața, pentru EVZ, ca președinții PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, iau in calcul posibilitatea transmiterii unui raspuns comun catre Statele Unite ale Americii, din postura lor de președinți ai Camerei Deputaților și Senatului.…

- Surse politice au declarat pentru „Adevarul“ ca senatorii din Comisia de Aparare au fost prezenti la sediul SPP martea trecuta la ora 18.00, nu la ora 13.00, cand era programata sedinta in care ar fi trebuit sa se discute achizitia rachetelor Patriot. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a motivat ca senatorii…

- Liviu Dragnea si Mihai Tudose pleaca, joi seara, la Herculane, unde va avea loc Comitetul Executiv al PSD. Posibil sa fie o sedinta cu scantei, dupa aparitia noului dosar penal pentru seful PSD. Surse din partid citate de Antena 3 spun ca acesta nu mai are sustinerea de pana acum....

- Guvernul ar putea discuta, in ședința de miercuri, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii privind Codul penal și a Legii privind Codul de procedura penala, se arata pe site-ul Secretariatului General al Guvernului. Surse guvernamentale au declarat, pentru AGERPRES, ca…

- Prefectul Marian Serbescu a tinut sa precizeze ca sedinta festiva din 24 noiembrie „a fost amanata, nu anulata. Ar putea fi organizata pe 24 ianuarie, anul viitor. Ar fi o ocazie speciala, pentru ca atunci sarbatorim Unirea Principatelor Romane. Mai ramane sa vedem daca exista aceasta posibilitate".…

- Bugetul Primariei București va scadea in 2018 cu pana la 1,36 miliarde lei, reprezentand un procent intre 34.47% și 38.54% din cota defalcata din impozitul pe venit care revine municipalitații, potrivit unui raspuns trimis de Primaria Capitalei la solicitarea HotNews. Scaderea bugetului este…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat marți la Parlament ca miercuri va avea loc ședința de Guvern, iar modificarile Codului fiscal, inclusiv transferul contribuțiilor de la anjator la angajat, vor fi facute prin Ordonanța de urgența, informeaza HotNews, citand News.ro. Tudose ...

- Sunt tensiuni mari în interiorul PSD, iar miza este uriașa. Surse politice spun ca premierul Mihai Tudose si președintele PSD, Liviu Dragnea, au ajuns din nou la cutite. Dupa scandalul iscat de modificarile Codului fiscal, premierul nu a mai vrut sa-si asume ordonanta si ar fi…

- Sedinta extraordinara a Guvernului pentru adoptarea noilor prevederi fiscale se amana din nou, potrivit unor surse politice. Masurile anuntate de Guvern sunt contestate atat de patronate, cat si de sindicate, fiind anuntate proteste ale celor din urma marti. In aceste conditii, premierul Mihai Tudose…

- Surse guvernamentale au declarat pentru agentia de presa MEDIAFAX ca Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, cand era anuntata discutarea propunerilor de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Pana la ora transmiterii acestei stiri, nu se primisera toate avizele necesare, astfel incat…

- Guvernul Tudose ar putea amana din nou adoptarea Ordonantei de Urgenta privind modificarea Codului Fiscal, dupa o prima amanare care a avut loc vineri, potrivit unor surse citate de HotNews. Situatia este insa una care se poate schimba de la o ora la alta, o decizie finala urmand sa fie luata in…

- Ședința extraordinara de guvern de vineri, in cadrul careia urmau sa fie aprobate o serie de masuri fiscal-bugetare, a fost amanata pentru luni, intrucat nu au venit toate avizele de la instituții și ministere, potrivit unor surse guvernamentale. AGERPRES/(AS — autor: Daniel Florea, editor:…