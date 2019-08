Stiri pe aceeasi tema

- Surje judiciare militare spun in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.ro ca pana in prezent justitia militara nu ar detine probe si nici macar indicii ca soldati americani de la baza Deveselu ar fi 'beneficiat' de serviciile unor fete din zona Caracal si exclud existenta vreunei cercetari de aceasta…

- Potrivit acestora, decizia nu a fost inca luata si o eventuala solicitare nu are legatura cu presupusa implicare a unor cetateni americani sau cu baza de la Deveselu, cum au sugerat unele publicatii. O eventuala solicitare ar avea in vedere faptul ca FBI trece drept una dintre cele mai bune agentii…

- Social democrații se tem ca tragedia de la Caracal va amplifica și va alimenta protestele la adresa guvernarii și va menține un val de ura la adresa partidului. Surse social democrate au declarat ca Viorica Dancila le-ar fi reproșat liderilor PSD ca au lasat-o singura și nu au reacționat public…

- DIICOT a dezmintit oficial intr-un raspuns pentru G4Media.ro informatia publicata vineri pe surse de publicatia Gazeta Noua din Olt, potrivit careia Gheorghe Dinca ar fi fost cercetat intr-un dosar pentru ca oferea fete militarilor americani din Deveselu.

- Potrivit unor surse neoficiale, s-ar parea ca in curtea lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal in serie din Caracal, s-ar fi gasit si trupul unui baietel de opt ani. Mai exact, anchetatorii ar fi gasit ramasitele micutului in fantana suspectului!