Majorarea taxei pentru carburanti – prevazuta sa intre in vigoare la inceputul anului viitor – ar urma sa fie suspendata, pe fondul protestelor violente din capitala Frantei, din ultimele zile. Deocamdata este vorba despre o varianta vehiculata pe surse guvernamentale, citate de presa franceza, fiind asteptat un anunt oficial din partea premierului Philippe. Totodata, s-a […] Surse: majorarea taxei pentru carburanti, suspendata in Franta, pe fondul protestelor is a post from: Ziarul National