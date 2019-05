Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe nu a trimis nicio solicitare cu privire la prelungirea programului de votare la sectiile deschise in strainatate, au declarat surse oficiale, citate de Agerpres. "Nu există o solicitare de la MAE cu privire la prelungirea programului de votare. USR PLUS a depus solicitare…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins solicitarile de prelungire a programului de vot dupa ora 21.00 in diaspora, au declarat surse din institutie. Decizia BEC vine in conditiile in care mii de romani stau la cozi la mai multe sectii de votare din tarile europene. Presedintele Biroului…

- Istoria se repeta pentru romanii din Diaspora. Aceștia așteapta din nou cu orele, la cozi imense, doar pentru a-și exercita dreptul de a vota. Modul in care au fost organizate alegerile și referendumului peste hotare a determinat atat anumite partide cat și chiar pe președintele Biroului…

- La sectiile de votare din strainatate s-au inregitrat cozi imense din cauza proastei organizari. Comunicatul presedintelui Iohannis Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca este inadmisibil ca, din cauza incompetentei actualei guvernari si a intentiei vadite de a bloca cetatenii sa…

- Președintele Biroului Electoral pentru Secțiile de Vot din Strainatate (BESVS), Florentina Vasilațeanu, a anunțat ca a cerut BEC central prelungirea programului de votare, in urma mai multor solicitari in acest sens. „In condițiile in care noi am asigurat un numar record de secții de votare in strainatate,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a oferit, in urma cu cateva minute, cateva lamuriri dupa problemele semnalate in diaspora, cu privire la organizarea alegerilor la secțiile de votare din afara țarii. Acesta a spus ca romanii de peste hotare au greșit pentru ca nu s-au inregistrat din…