- Dupa ceremonia de la Arcul de Triumf, Iohannis va participa alaturi de ceilalti lideri la un dejun oficial oferit sefilor de delegatii de presedintele Republicii Franceze, la Palatul Elysee, potrivit Administratiei Prezidentiale. Ziua se va incheia cu Forumul pentru Pace. Presedintele american Donald…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a calificat vineri drept o 'demagogie' ideea de a se suspenda livrarile de arme catre Arabia Saudita ca sanctiune in urma asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, asa cum a cerut Parlamentul European, transmite agentia EFE. 'Ar fi foarte demagogic sa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a calificat modul in care Arabia Saudita a gestionat situatia dupa moartea jurnalistului disident Jamal Khashoggi drept una din “cele mai proaste musamalizari din istoria musamalizarilor”, informeaza agentia The Associated Press, potrivit Mediafax. Liderul american le-a…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca il considera mort pe jurnalistul Jamal Khashoggi si ca raspunsul Statelor Unite fata de Arabia Saudita va fi, cel mai probabil, unul „foarte sever”, insa a mai mentionat ca inca vrea sa stie ce s-a intamplat cu exactitate, informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a subliniat miercuri ca SUA au nevoie de Arabia Saudita in lupta impotriva terorismului, in contextul in care Riadul este suspectat de catre comunitatea internationala ca este responsabil de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, potrivit France Presse.…

- Presedintele american Donald Trump a sugerat ca "ucigasi fara scrupule" ar putea fi responsabili pentru disparitia si presupusa crima a jurnalistului Jamal Khashoggi, anuntand ca l-a trimis pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a discuta cu regele Salman, relateaza AP.