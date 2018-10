Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a felicitat-o pe prim-ministrul Viorica Dancila pentru discursul sustinut miercuri in Parlamentul European. El a declarat, la Romania TV, ca, in urma interventiei premierului in fata europarlamentarilor, s-a simtit mandru ca este roman, precizand ca dorinta…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti, referindu-se la sesizarea Curtii Constitutionale pe tema constituirii completurilor de cinci judecatori, ca premierul Viorica Dancila nici nu stie ce a semnat, ea fiind "bagata in toata povestea asta" de Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, transmite…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Parlament, ca Viorica Dancila a avut ”o prestatie foarte buna la Bruxelles” si ca oficialii cu care s-a intalnit premierul au inteles totusi ca in Romania ”adevarul este altul decat cel care e prins in toate materialele mincinoase” trimise PE.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a catalogat, joi, drept ridicola propunerea contestatarilor lui Liviu Dragnea de a o numi interimar pe Viorica Dancila la conducerea PSD, precizând ca aceasta n-ar trebui sa fie nici secretara premierului, daramite premier, scrie Mediafax.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca informatia potrivit careia premierul Viorica Dancila ar urma sa demisioneze este "o manipulare disperata" prin care "se incearca acoperirea multor adevaruri care...

- Presedintele PD Liviu Dragnea a declarat sambata, la Neptun, dupa sedinta grupurilor parlamentare, ca i s-a solicitat premierului Viorica Dancila sa emita ordonanta de urgenta cu privire la anularea protocoalelor si a efectelor acestora.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ar dori schimbarea premierului Viorica Dancila și i-ar putea cere demisia la urmatoarea ședința a Comitetului Executiv Național, pentru a forța in acest fel acțiunea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru G4Media.ro surse din...