- Delegația PSD-ALDE a mers, miercuri, la Palatul Cotroceni pentru consultari privind numirea unui prim-ministru, dupa demisia lui Mihai Tudose. „I-am prezentat propunerea noastra președintelui, i-am prezentat și procedura, colegul nostru de la ALDE l-a informat pe președinte ca azi dimineața s-a decis…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca este totul pregatit pentru a fi convocat Parlamentul in sesiune extraordinara, daca propunerea social-democratilor de numire a Vioricai Dancila in functia de premier va fi acceptata de presedintele Klaus Iohannis.…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Primii care au venit la Palatul Cotroceni au fost cei de la PSD si ALDE.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- Premierul Shinzo Abe a fost primit de presedintele Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe, liderul nipon efectuând efectuând o vizita oficiala la București. Aceasta este prima vizita în…

- Intalnirea are loc dupa ce Mihai Fifor a fost desemnat marti premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose. Miercuri, la ora 13,00, va avea loc prima sedinta de Guvern condusa de premierul interimar Fifor. Premierul interimar Mihai Fifor a…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila este nominalizarea PSD pentru postul de prim-ministru, anunțul fiind facut dupa ședința Comitetului Executiv Național al PSD (CEx). Fostul premier Mihai Tudose, care este vicepreședinte al PSD și avea drept de vot, nu a venit la ședința de astazi. Viorica Dancila…

- Surse politice au precizat ca la intalnire nu participa liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, acesta fiind plecat. Intalnirea se desfasoara in contextul in care europarlamentarul Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Europarlamentarul…

- Kelemen Hunor a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca daca Viorica Dancila va solicita o discutie, liderii UDMR ii vor sta la dispozitie. „Eu nu o cunosc pe Viorica Dancila, nu am nicio informatie despre ea, in afara de declaratia ei prin care ii atragea atentia lui Tudose ca nu face bine…

- Kelemen Hunor a declarat, marti, ca daca Viorica Dancila va solicita o discutie, liderii UDMR ii vor sta la dispozitie. "Eu nu o cunosc pe Viorica Dancila, nu am nicio informatie despre ea, in afara de declaratia ei prin care ii atragea atentia lui Tudose ca nu face bine ce face (privind steagul…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de premier, nu a ieșit la declarații alaturi de Liviu Dragnea, așa cum s-a întâmplat data trecuta cu Mihai Tudose. Citiți și: Liviu Dragnea: Viorica Dancila a fost propusa de Nicolae Badalau. Am vrut sa fie conștienta de riscurile…

- 'Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel care sa aiba, din punctul de vedere al CExN, tot sprijinul', a precizat Ecaterina Andronescu. Propunerea a fost onoranta, a spus Ecaterina Andronescu, la Antena 3. Cu privire…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constituţie, "...preşedintele României va…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. La aceasta ora, Comitetul Executiv al PSD discuta nominaliza unui alt premier. Potrivit unor surse politice, liderii PSD il vor propune tot pe Mihai Fifor,…

- Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea a fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere. [citeste si] Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor ca premier interimar, ca a convocat pentru maine la consultari partidele parlamentare, intrucat doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern. Presedintele a facut o scurta declaratie de presa la Palatul Cotroceni,…

- Social-democrații discuta la sediul central al partidului despre alegerea europarlamentarului Viorica Dancila drept candidat al PSD pentru funcția de premier, au relatat surse din partid pentru EVZ.

- UPDATE ora 12:35 – Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. ‘Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o’, a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- Presedintele Klaus Iohannis a respins prima propunere de premier interimar pentru Paul Stanescu, a doua propunere fiind Mihai Fifor. Liderii PSD se reunesc, marti, la ora 11.00, in sedinta CExN, pentru a decide cine va fi propunerea pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose. Dragnea a…

- Presedintele Klaus Iohannis si ministrul Culturii, Lucian Romascanu, au avut luni un scurt dialog la Palatul Cotroceni. „Domnule ministru, mai vedem”, a spus presedintele Iohannis la finalul concertului sustinut de Corul National de Camera „Madrigal - Marin Constantin”…

- Președintele Klaus Iohannis ofera prima reacție in scandalul din PSD. In timp ce la sediul central al PSD avea loc ședința in care urma sa se decida soarta lui Mihai Tudose, președintele a fost la Palatul Cotroceni gazda unui eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale. Acolo, președintele a discutat…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a declarat ca Organizatia de Femei a PSD este indignata ca pana in prezent trei femei au parasit Guvernul Tudose, iar acum se incearca demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, afirmand ca "s-a incercat umilirea doamnei ministru". „Opinii contradictorii pot…

- Ambasadoarea Olandei, la masa cu Nelu Iordache. Reactia Ambasadei Ambasadoarea Olandei, Stella Ronner-Grubacic, a fost fotografiata la masa cu Nelu Iordache, condamnat in prima instanta pentru deturnare de fonduri. "Doamna Ambasador Stella Ronner-Grubacic si familia sa au petrecut o vacanta de…

- Printr-o ordonanta de urgenta adoptata pe 29 decembrie, premierul Mihai Tudose i-a oferit vicepremierului fara portofoliu Marcel Ciolacu dreptul de a-si numi secretari de stat si consilieri. Surse din PSD au explicat pentru „Adevarul“ ca acesta este mesajul oficial prin care Tudose transmite partidului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati.Citește și: Guvernul, folosit de Tudose in lupta sa cu Dragnea. Ordonanțe date pe ascuns…

- Presedintele Klaus Iohannis a primit, ieri, la Palatul Cotroceni, o delegatie a Bancii Mondiale. Pe agenda discutiilor s-au aflat politicile fiscalbugetare, fiind sustinuta necesitatea ca acestea sa fie responsabile, pentru a oferi predictibilitate si stabilitate mediului de afaceri.

- Președintele Klaus Iohannis a fost informat, marți, despre decesul Regelui Mihai I și, la solicitarea sa, s-a ținut un moment de reculegere in memoria fostului suveran al Romaniei la intalnirea șefului statului cu ambasadorii statelor membre UE, au precizat surse prezidențiale. Președintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat, scenarii care nu folosesc deloc viitorului tarii. „De teama Justitiei si a statului…

- Președintele Klaus Iohannis a amintit de protestele masive din acest an in discursul susținut la recepția pentru Ziua Naționala de la Palatul Cotroceni. „S-au folosit cuvinte dure pentru a descrie ceea ce s-a intamplat la inceputul acestui an – clivaj, dezbinare, ruptura. Aparent, o Romanie imparțita…

- Schimbare majora in programul manifestarilor dedicate zilei de 1 Decembrie la Alba Iulia. Dupa ce inițial organizatorii trecusera in program o ”defilare militara” pe Bulevardul „1 Decembrie 1918”, miercuri, in cadrul unei ședințe operative desfașurate la Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul”,…

- In urma cu un an, cei trei lideri politici nu au fost invitați nici la parada, nici la festivitatea de la Palatul Cotroceni. Al doilea și al treilea om in stat au lipsit pentru ca sunt ”penali”. Anul acesta, președintele Klaus Iohannis ingroapa securea razboiului și-i invita pe președintele…

- Inaintea participarii la acest Summit, seful statului va sustine o declaratie de presa. In cadrul reuniunii vor fi discutate politicile si initiativele in domeniu la nivel european, pentru a identifica modalitatile prin care Uniunea Europeana, statele membre si partenerii sociali pot asigura…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa pe 24 noiembrie la Summitul Parteneriatului Estic de la Bruxelles, a anuntat purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi. "Este un moment relevant in conturarea perspectivelor de evolutie a relatiilor dintre UE si tarile aflate in…

- Sedinta extraordinara in care ar trebui adoptate controversatele modificari ale Codului Fiscal propuse de Guvernul Tudose ar urma sa aiba loc luni. Lucrarile executivului au fost programate initial pentru vineri, insa sedinta a fost amanata, deoarece nu existau toate avizele necesare. Mai…

- Sedinta extraordinara de Guvern, programata pentru vineri la ora 14 si in care urmau sa se adopte controversatele modificari la Codul Fiscal, a fost amanata pana luni. Departamentul de Comunicare al Guvernului a transmis ca "Sedinta de guvern de astazi s-a amanat pentru luni, 6 noiembrie,…

- Calin Popescu Tariceanu ii raspunde presedintelui Klaus Iohannis dupa ce a fost numit ”obsedat”. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in Romania nu exista nici forte oculte, nici forte subterane si a sustinut ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, creeaza impresia cateodata ca…

- Calin Popescu Tariceanu ii raspunde președintelui Klaus Iohannis dupa ce a fost numit ”obsedat”. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca in Romania nu exista nici forte oculte, nici forte subterane si a sustinut ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, creeaza impresia cateodata ca…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi ca masurile fiscale anunțate de Guvern vor complica problemele in loc sa le rezolve. "Acest pachet (n.r. — de masuri fiscale), dupa parerea mea, nu este clamata revoluție fiscala, ci cred ca se va transforma într-o bulversare…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Palatul Cotroceni, ca „de la o vreme incoace" nu ii mai urmarește afirmațiile publice ale fostului premier Calin Popescu Tariceanu, actual președinte al Senatului și președinte al ALDE, pentru ca ii lasa impresia ca acesta a devenit „putin obsedat".

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca nu ar trebui sa existe prag valoric in ceea ce priveste definirea abuzului in serviciu. De asemenea, liderul de la Palatul Cotroceni a declarat ca se „teme“ ca va avea loc o „cioparteala“ a legislatiei, nu o modificare.

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, la Palatul Cotroceni, intrevederi cu Secretarul General al Organizației Internaționale a Francofoniei, Michaelle Jean, si cu președintele Republicii Mauritius, Ameenah Gurib-Fakim, in marja Conferintei femeilor francofone. Evenimentul cu tema „Creație,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit, vineri, la Palatul Cotroceni, pe vicepreședintele Comisiei Europene, comisarul european responsabil pentru moneda euro și dialog social, Valdis Dombrovskis, in cadrul intalnirii fiind discutate subiecte legate in special de viitorul Uniunii Economice…

- Trimisul special al AGERPRES, Catalina Matei, transmite: Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca, in cadrul Consiliului European, a avut loc o discuție pe tema migrației, care a fost, in opinia sa, prima pe un ton "pozitiv" și "increzator". "Ieri…