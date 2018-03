Surse. Ionut Misa, noul sef al ANAF

Stiri pe aceeasi tema

- S-ar pregati o miscare incredibila in Guvernul Viorica Dancila. Se pare ca fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, va fi numit in functia de sef al ANAF. Dezvaluirea a fost facuta in direct la Romania TV de catre fostul sef al acestei institutii, Gelu Diaconu.Citește și: Este pe faraș!…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi, dupa ce site-ul ANAF a fost partial activ timp de o saptamana, ca isi cere scuze contribuabililor care au avut nemultumiri si spune ca infrastructura IT a agentiei este invechita de ani de zile, dar „s-a lucrat zi si noapte pentru a gasi o…

- O functionara din cadrul Directiei de Finante Publice a fost ridicata astazi de la serviciu de procurori, potrivit unor surse din randul DGFP. Potrivit martorilor, femeia, angajata la biroul de restituire a taxei auto ar fi fost prinsa in flagrant cand primea mita. Mai exact, potrivit functionarilir…

- Sistemul informatic al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a ajuns la capacitate maxima, iar in curand nu va mai functiona daca autoritatile nu gasesc rapid o solutie, a avertizat fostul ministru de Finante, Ionut Misa, actualmente, secretar de stat ...

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a spus, luni, in legatura cu Declaratia 600, ca va exista un singur formular, iar contribuabilii vor face o singura plata anuala a contributiilor. “Va fi un singur formular si va fi efectuata o singura plata. Este foarte important aspectul schimbarii calitatii…

- ”Voi face o prezentare publica legata de noul mecanism. (...) Va fi un singur formular si va fi efectuata o singura plata. (...) Este foarte important aspectul schimbarii calitatii de asigurat care intervine la momentul platii si al depunerii formularului”, a anuntat Eugen Teodorovici, luni, potrivit…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, vine cu replica dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora in urma transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, femeile insarcinate si bolnavii de cancer vor avea veniturile taiate. Teodorovici sustine ca exista la acest moment…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, scrie Agerpres.Vom avea actul normativ care va spune foarte clar…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, isi doreste sa colaboreze cu predecesorul sau Ionut Misa, dar a precizat ca asteapta un raspuns din partea acestuia si apoi analizeaza pozitia pe care acesta ar putea sa o ocupe.

- Guvernul cauta din nou solutii pentru ca, o data cu trecerea contributiilor in sarcina angajatului, IT-iștii sa nu aiba de suferit.„Sapt[mana aceasta o sa-i prezint doamnei prim ministru soluția pe care Ministerul de Finanțe o are astazi in lucru. Este o soluție mai buna, mai utila și mai…

- Ionut Misa, fost ministru al Finantelor in Guvernul Tudose este unul dintre numele favorite pentru preluarea presedintiei Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit unor surse guvernamentale citate de Hotnews.ro. 0 0 0 0 0 0

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- Ministerul de Finante lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600 Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Specialistii din Ministerul Finantelor lucreaza la o forma simplificata a Formularului 600, dupa ce în sedinta de guvern de ieri s-a decis amânarea termenului de depunere a…

- Fostul premier Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook, despre noua echipa guvernamentala, ca niciodata nu a existat intr-un guvern "asa o harababura" si critica, punctual, faptul ca au fost puse mai multe persoane pentru a se ocupa de finante si, respectiv, de relatia cu Uniunea Europeana. Potrivit…

- Eugen Teodorovici a amintit joi, la Tulcea, in timpul unei conferinte de presa, ca premierul Viorica Dancila a decis miercuri amanarea depunerii Formularului 600 pana pe data de 15 aprilie si a mentionat ca pana la acest termen contribuabilii nu trebuie sa mai depuna formularul, chiar daca acest…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca va gasi o solutie pentru persoanele care au depus deja Formularul 600 la ANAF, astfel incat acestea sa nu se mai intoarca la Fisc pentru a completa alte documente. Teodorovici a amintit joi, la Tulcea, in timpul unei conferinte…

- Ionuț Mișa, ministru de Finanțe in Guvernul Tudose, a crezut pana in ultima clipa ca iși va pastra funcția și in Guvernul Dancila. Dupa un mandat inceput cu o gafa și continuat cu alte asemenea episoade, Mișa a ajuns totuși sa fie laudat de Dragnea. Dupa ce a fost inlocuit cu Eugen Teodorovici, colegul…

- Prima sedinta a Guvernului Dancila. Se discuta OUG privind formularul 600 Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval,…

- Miercuri are loc prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila. Pe ordinea de zi se afla o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, a anunțat ministrul…

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat marti seara, la Digi 24, ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in guvern. "Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se…

- Ministrul Finantelor Eugen Tedorovici a afirmat marti ca i a propus lui Ionut Misa, fost ministru al Finantelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finante, informeaza Realitatea.net. "Am avut o discutie cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri si i am propus o formula de a lucru…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, preia marti, la ora 14.00, portofoliul Sanatatii de la Florian Bodog, cel care a ocupat aceasta pozitie atat in Guvernul Grindeanu cat si in Guvernul Tudose.

- Eugen Teodorovici aduce in discutie experienta vasta in Ministerul Finantelor pe care o are Misa cand lasa sa se intrevada ca fostul ministru ar putea sa lucreze alaturi de el. Chiar daca multi nu au uitat ca l-a criticat – si nu o data- pe predecesorul sau de la sefia Ministerului de Finante, ba chiar…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "În prima sedinta de Guvern vom avea acea Ordonanta de urgenta care va prelungi termenul de depunere (a Declaratiei…

- Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de inlocuire…

- Demis de fostul premier Mihai Tudose la inceputul lunii octombrie, fostul secretar de stat din Ministerul Finantelor, Enache Jiru, nu a ramas mult timp "pe drumuri". Surse din cadrul BNR si din mediul bancar au declarat pentru ECONOMICA.NET ca fostul secretar de stat responsabil cu Datoria Publica…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, propus pentru functia de ministru al Finantelor, a declarat ca la ministerul pe care il va conduce va lua "ce masuri se justifica", mentionand ca o comunicare mai buna va duce la solutii mai bune.Intrebat daca are mana libera sa adopte ce masuri doreste la…

- Eugen Teodorovici a declarat ca termenul de depunere a formularului 600 va fi prelungit, iar apoi va avea o discuție cu reprezentanții ministerului și cei ai ANAF pentru a regandi sistemul de declarare pentru plata CAS si CASS.

- Social-democratul Eugen Teodorovici, presedinte al comisiei de buget-finante din Senat, a fost propus pentru a fi noul ministru de Finante, in Guvernul Dancila, luandu-i locul lui Ionut Misa. In cazul in care va fi acceptat, el va avea pe masa mai multe proiecte asupra carora s-a aratat a fi impotriva.

- Ionut Misa, ministrul Finantelor, care va fi inlocuit cu Eugen Teodorovici in Guvernul Dancila, a declarat, dupa sedinta CEx PSD, ca decizia a fost una politica si i-a urat succes colegului sau care va prelua portofoliul. Anul 2017 s-a incheiat cu un deficit de 24,3 miliarde de lei, respectiv 2,88%…

- Eugen Teodorovici i-a facut deseori opoziție ministrului Ionuț Mișa caruia chiar i-a cerut demisia pentru declaratiile privind taxa de solidaritate. Și la adresa liderului PSD a avut Teodorovici cateva nemulțumir. El a mai deținut portofoliul de la Finanțe in Guvernul Ponta. Totodata, Toma Petcu…

- Potrivit surselor prezente la sedinta Comitetului Executiv al PSD, actualul ministru al Finantelor, Ionut Misa, a fost destituit de liderii PSD.In locul lui a fost votat Eugen Teodorovici, cel care a mai indeplinit aceasta functie in Guvernul Ponta. ...

- O mutare de ultima ora a avut loc in Comitetul Executiv al PSD. Actualul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa, a fost destituit de liderii PSD.In locul lui Ionuț Mișa a fost votat Eugen Teodorovici, cel care a mai indeplinit aceasta funcție in Guvernul Ponta.

- Surse politice au declarat ca Bogdan Trif, comisarul Garzii Nationale de Mediu si presedinte al PSD Sibiu, ar putea prelua mandatul de ministru al Turismului de la Mircea Titus Dobre, care a condus ministerul in timpul Guvernului Mihai Tudose.Bogdan Gheorghe Trif are 41 de ani si este casatorit.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca formularul 600 , coșmarul celor cu profesii liberale, este un ,,coșmar” care arata ,,ura de clasa” a Partidului Social Democrat. Orban susține ca fiscalitatea este data peste cap deoarece PSD a operat 261 de modificari la Codul Fiscal intr-un an de guvernare.…

- Ministerul Finantelor ia in considerare sa nu se mai achite contributia la sanatate de catre cei care realizeaza venituri altele decat salariile, Declaratia 600 ar putea fi inlocuita cu plata contributiilor sociale pe baza Codului Numeric Personal (CNP), iar retinerea la sursa pentru veniturile independente…

- Ministerul Finantelor ia in considerare sa nu se mai achite contributia la sanatate de catre cei care realizeaza venituri altele decat salariile, Declaratia 600 ar putea fi inlocuita cu plata contributiilor sociale pe baza Codului Numeric Personal (CNP), iar retinerea la sursa pentru veniturile independente…

- UPDATE Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, luni, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în urma unei…

- Declarația 600 a fost subiectul unor discuții in PSD, intre ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, și Liviu Dragnea. Așadar, aceasta declarație ar putea fi eliminata. Declarația 600 trebuie depusa pana la 31 ianuarie 2018 de catre cei care, in 2017, au obținut venituri din activitați independente echivalente…

- Tensiunile privind Declaratia 600 se intensifica si in scandalul iscat de controversatul formular se implica si un fost ministru de Finante. Este vorba despre Eugen Teodorovici, care sustine ca succesorul lui Ionut Misa in Guvernul Viorica Dancila trebuie sa rectifice aceasta eroare si sa renunțe…

- Eugen Teodorovici este propunerea PSD Tulcea pentru functia de ministru al Finantelor Publice sau pentru un portofoliu la Ministerul Fondurilor Europene. Decizia finala va fi luata de CEx PSD, scrie Romania TV.Presedintele PSD Tulcea, Horia Teodorescu, a declarat, vineri, ca l a propus pe fostul ministru…

- Eugen Teodorovici este propunerea PSD Tulcea pentru functia de ministru al Finantelor Publice sau pentru un portofoliu la Ministerul Fondurilor Europene. Decizia finala va fi luata de CEx PSD, transmite corespondentul Mediafax.

- Președintele Iohannis inca nu a propus-o pe Viorica Dancila, susținuta de PSD-ALDE, pentru funcția de prim-ministru, dar liderii coaliției au inceput deja negocierile pentru funcțiile de miniștri.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii…

- Viorica Dancila este europarlamentar PSD, face parte din Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților din Parlamentul European. Viorica Dancila s-a nascut pe 16 decembrie 1963, la Rosiori de Vede, Teleorman. CV-ul Vioricai Dancila poate fi consultat AICI. Viorica…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru.Potrivit lui Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, dar și altor surse din partid, pe lista posibililor viitori…

- Premierul PSD Mihai Tudose și-a asigurat susținerea a aproape 50 de parlamentari social-democrați in cazul in care președintele partidului, Liviu Dragnea, va incerca sa forțeze demiterea sa printr-o noua moțiune de cenzura dupa modelul Sorin Grindeanu. In acest moment, Dragnea nu-l poate forța pe Tudose…

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla investigație la Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției. Raportul IGP privind…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu s-a prezentat luni la sediul DIICOT, unde va da declarații de martor in dosarul medicului clujean Mihai Lucan. La intrarea in sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, fostul ministru a explicat ca activitațile…

- Potrivit unor surse politice, Comitetul Executiv National al PSD a fost convocat luni la amiaza pentru a stabili noul ministru al Apelor si Padurilor, in locul demisionarei Doina Pana. Va fi prima intalnire intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, in conditiile in care cei doi se afla intr-un conflict mocnit.