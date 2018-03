Stiri pe aceeasi tema

- ​Ordonanța de Urgența 241 cu evaziunea fiscala trebuie schimbata, crede ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Nu doar respectiva Ordonanța ci și alte prevederi din Codul penal. ”Adica asa cum face Germania, cum face Olanda, cum fac tarile care, de multe ori, ne critica pe noi pentru diferite alte…

- Contribuabilii vor putea depune online Declaratia unica incepand cu data de 16 mai, iar in saptamanile urmatoare acestia vor primi prin posta parola de acces in mediul virtual, a declarat, marti seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Declaratia (unica, n.r.)…

- Surse guvernamentale anunta ca miercuri dimineta va fi numit prin ordin de ministru ca sef ANAF, Ionut Misa, fostul ministru de Finante, scrie antena3.Ionut Misa a fost inlocuit la Ministerul Finantelor de Eugen Teodorovici. Misa a fost in trecut directorul Directiei mari contribuabili din ANAF si secretar…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi, dupa ce site-ul ANAF a fost partial activ timp de o saptamana, ca isi cere scuze contribuabililor care au avut nemultumiri si spune ca infrastructura IT a agentiei este invechita de ani de zile, dar „s-a lucrat zi si noapte pentru a gasi o…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare se va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal, in contextul in care OUG 79/2017, referitoare tot la Codul fiscal, se afla inca in dezbaterea Parlamentului, scrie agerpres.ro. "Este…

- "Este o situatie pe care o stim cu totii. De ani de zile, din pacate, in zona de Fisc toata infrastructura IT este invechita. Astazi s-a dat drumul la zona de site. S-a lucrat zi si noapte pentru a se gasi o solutie", a spus Teodorovici.Ministrul a subliniat ca va fi incheiat un contract…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ ‘schimba fundamental’ acest mecanism de plata a contributiilor. ‘Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN."Ar trebui sa incepem (educatia…

- Declaratia unica, anuntata de Ministerul de Finante, va putea fi depusa pana pe 15 iulie. Eugen Teodorovici a declarat, la TVR, ca noul formular va cuprinde sapte declaratii fiscale pentru persoane fizice, iar plata contributiilor poate fi efectuata pana pe 31 martie 2019. Eugen Teodorovici mai spune…

- Ministrul Finantelor a facut dezvaluiri importante in legatura formularul unic, ce contopeste sapte formulare, inclusiv declaratia 600.Eugen Teodorovici a declarat ca persoana devine asigurata medical...

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, propune ca legislația sa fie modificata și cei care platesc prejudiciile sa nu mai faca închisoare. ”Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii în puscarie reprezinta o solutie. Eu…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii sa aiba aceasta varianta in locul detentiei.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator, mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare. "Nu sunt în favoarea unei plafonări, şi încă foarte joase, pe această…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca nu sustine limitarea gradului de indatorare pentru consumator la maxim 50% din venituri, el mentionand ca este normal ca populatia sa apeleze la instrumente de creditare, pentru nevoile pe care le au in derulare. „Nu sunt in favoarea unei…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a comentat miercuri intentia unor parlamentari de a plafona dobanzile dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, spunand ca el este adeptul pietei libere, in care statul nu ar trebui sa intervina.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de maine va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale.”Maine e joi.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca este ingrijorat in legatura cu rata anuala a inflatiei de 4,3%, dar a atras atentia ca nu sunt doar factori interni care au contribuit la cresterea inflatiei, si a spus ca va avea in acest sens o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a declarat la sfarșitul saptamanii trecute ca, in cateva zile, ministerul de resort va prezenta un “mecanism prietenos” prin care se vor administra contributiile sociale care trebuie platite in urma depunerii Declaratiei 600. “Va fi un singur termen de plata…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, vrea ca ANAF sa le trimita contribuabililor instiintari in format electronic, argumentand ca "suntem in secolul 21, intr-un an destul de avansat", iar ANAF cheltuieste, anual, milioane de euro, noteaza...

- ANAF nu va mai trimite notificari prin posta. Teodorovici: Sa vedeți ce frumos vom rezolva Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Fiscul cheltuie anual zece milioane de euro pe plicurile pe care le trimite contribuabililor, adaugand ca se discuta un set de propuneri la nivelul…

- O modificare vaga a legislatiei, strecurata de guvernanti in controversata OUG 3/2018, care, initial, trebuia sa modifice doar regimul contributiilor pentru salariatii din IT, schimba modul in care se calculeaza contributiile sociale tuturor salariatilor care isi iau concediu medical sau postnatal.…

- Autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului.Citeste si: Lider PSD, ULTIMATUM pentru ministrul Justiției: 'Fie ia masuri radicale,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sâmbata dimineața, referitor la Formularul 600, ca pâna în 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare într-unul singur.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Formularul 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical si ca nimeni nu isi va pierde aceasta calitate, informeaza Mediafax. Oficialul a afirmat ca pana la data de 25 martie Guvernul va veni ...

- Celebrul formular 600 a declansat un scandal imens in spatiul public. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, incearca sa linisteasca lumea si anunta ca problema va fi rezolvata. Mai mult, Teodorovici lanseaza un atac dur la adresa celor de la ghisee.Citește și: Halep devine ‘colega’ Sharapovei:…

- Ministrul Finantelor: Angajatorii din patru sectoare vor retine la sursa CASS Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat ca cel mai pesimist scenariu de aplicare a Legii pensiilor este când prevede programul de guvernare, adaugând ca aceasta va avea un impact bugetar însemnat.

- "E obligatia Ministerului de Finante sa gaseasca resursele pentru o masura sau alta. Nu va fi un impact mic. Vorbim de o schimbare radicala pe aceasta zona, o schimbare normala, logica si de bun simt. Va avea un impact bugetar insemnat si, ca abordare, sunt pentru a indrepta cat mai repede ce s-a…

- Eugen Teodorovici urmeaza sa ii prezinte premierului solutia pe care institutia a carei conducere a preluat-o de doar cateva zile o va gasi pentru angajatii din sfera IT. Carora fostul Guvern le promisese ca se va gasi o varianta, in asa fel incat sa nu fie afectati, la nivel de venituri, de trecerea…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi, intr-o vizita de lucru la Tulcea, ca persoanele fizice care obțin venituri din activitați independente nu mai trebuie sa depuna Formularul 600 pentru ca Guvernul va adopta o „forma mult simplificata".

- Ionuț Mișa, ministru de Finanțe in Guvernul Tudose, a crezut pana in ultima clipa ca iși va pastra funcția și in Guvernul Dancila. Dupa un mandat inceput cu o gafa și continuat cu alte asemenea episoade, Mișa a ajuns totuși sa fie laudat de Dragnea. Dupa ce a fost inlocuit cu Eugen Teodorovici, colegul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat in urma cu putin timp in urma, ca romanii nu trebuie sa mai depuna formularul 600. Initial, declarația 600 trebuia depusa pana la finalul lunii ianuarie de toti cei care, anul trecut, au obținut venituri din activitați independente echivalente cu cel…

- Ministrul Finanțelor Eugen Tedorovici a afirmat marți ca i-a propus lui Ionuț Mișa, fost ministru al Finanțelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finanțe.„Am avut o discuție cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri și i-am propus o formula de a lucru in echipa. Este…

- Declarația 600 ar putea fi unificata cu Declarația 200, potrivit declarației ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. Declarația 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificata cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Formularul 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. "În prima şedinţă de Guvern vom avea acea Ordonanţă de urgenţă care va prelungi…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, i-a urat succes, vineri, senatorului Eugen Teodorovici, votat de CEx al PSD sa preia portofoliul Finantelor, si a exprimat speranta ca acesta va reusi mult mai mult. "Aceasta este decizia politica si o respect. Este fostul meu ministru. E colegul meu din…

- Eugen Orlando Teodorovici a fost votat de CexN al PSD la Ministerul de Finanțe. Acesta il va inlocui pe Ionuț Mișa, care a deținut acest portofoliu in Guvernul condus de Mihai Tudose. Teodorovici a fost un critic al masurilor luate de Guvernul Tudose, in special trecerea contribuțiilor și split TVA,…

- Potrivit surselor prezente la sedinta Comitetului Executiv al PSD, actualul ministru al Finantelor, Ionut Misa, a fost destituit de liderii PSD.In locul lui a fost votat Eugen Teodorovici, cel care a mai indeplinit aceasta functie in Guvernul Ponta. ...

- O mutare de ultima ora a avut loc in Comitetul Executiv al PSD. Actualul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa, a fost destituit de liderii PSD.In locul lui Ionuț Mișa a fost votat Eugen Teodorovici, cel care a mai indeplinit aceasta funcție in Guvernul Ponta.

- Liviu Dragnea, a declarat vineri, înainte de ședința Comitetului Executiv National al PSD, ca în noul guvern nu va exista niciun ministru cu probleme penale. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizând…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, s-a aflat marți, 23 ianuarie, la audierile din Comisia economica a Senatului. Printre altele a spus ca ia in calcul posibilitatea ca plata contributiei la sanatate sa se plateasca doar pentru veniturile salariale. “Luam in calcul si aceasta situatie, de a nu mai plati…

- Romania are un deficit bugetar, pe ESA, de 2,8% din PIB, in anul 2017, in timp ce deficitul pe cash este de 2,96% din PIB, ambele valori sub tintele prognozate initial, conform ultimelor calcule ale Ministerului Finantelor Publice, a anuntat marti ministrul interimar Ionut Misa.

- „Ne gandim la posibilitatea ca persoanele vizate sa nu mai depuna Declaratia 600 si plata sa se faca pe baza de CNP (n.n.- Cod Numeric Personal)”, a spus Ionut Misa, intrebat cum va rezolva problemele legate de depunerea Formularului 600. Ionut Misa participa la o audiere, la Comisia Economica a Senatului,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a numit azi pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, in functia de premier interimar, desi PSD l-a propus Paul Stanescu. La aceasta ora, Comitetul Executiv al PSD discuta nominaliza unui alt premier. Potrivit unor surse politice, liderii PSD il vor propune tot pe Mihai Fifor,…

- Ministrul Finanțelor , Ionuț Mișa , a anunțat joi in ședința de Guvern ca s-a luat decizia amanarii cu sase luni a OUG privind contul unic pentru firme. "Azi discutam despre implementarea contului unic. Aceasta va fi prorogata pentru jumatatea anului 2018. Ce a mai aparut in legatura cu amanarea…

- Plata contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitați in cont unic la Trezorerie a fost amanata sase luni, a anuntat Guvernul intr-un comunicat de presa. Ministrul Finantelor, Ionut Misa,…