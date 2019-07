Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar al Romaniei a ajuns in primele 5 luni la 14,7 miliarde de lei, in urcare cu 80,6% fața de același interval de anul trecut, potrivit execuției bugetare prezentate de catre Ministerul Finanțelor. Procentual, deficitul bugetului general consolidat, care cuprinde atat cheltuielile statului,…

- Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii in Cabinetul Cioloș, il acuza pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, ca a trimis o circulara instituțiilor publice in care se cere reducerea cheltuielilor pentru a se incadra in limitele bugetare aprobate. Acesta a postat pe Facebook un document al Ministerului…

- Guvernul va diminua, ca de obicei, investițiile, pentru ca altfel va depași ținta de 3% asumata, sunt de parere analiștii economici contactați de HotNews.ro. Ei au spus ca se așteptau ca execuția bugetara la 4 luni sa arate așa rau, cu un deficit aproape dublu fața de aceeași perioada a anului precedent,…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat, ieri, ca Guvernul a modificat OUG 114/2018, intitulata și Ordonanța lacomiei, cu scopul dezvoltarii sistemului de pensii private in Romania, informeaza MEDIAFAX. Modificarile vizeaza o noua modalitate de calcul al capitalului social ...

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a anuntat, joi, ca noile modificari aduse OUG 114 sunt un pas in directia buna, potrivit news.roMinistrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, dupa sedinta de Guvern, ca nu vede niciun risc ca administratorii de pensii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, la Nucet, in judetul Dambovita, ca ANAF trebuie sa aduca mai multi bani la buget, sustinand ca trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB. "Vizavi de partea de colectare, trebuie să fie mai bun. Nu pot să mă declar…

- E. Teodorovici: Guvernul are in plan o prima rectificare bugetara pozitiva Foto gov.ro Guvernul are în plan o prima rectificare bugetara pozitiva la finalul lunii iulie - anunta ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. El spune ca a cerut ANAF sa creasca gradul de colectare, pentru…

- Victor Ponta susține ca Eugen Teodorovici este ministrul din Cabinetul Dancila care l-a dezamagit cel mai tare. ''Din tot Guvernul asta, cel mai suparat sunt pe Eugen Teodorovici. Cu mine la masa, in Guvern, a facut Codul fiscal in 2015 și in fiecare saptamana il schimba. Domne, a fost prost…