Stiri pe aceeasi tema

- Paul Stanescu, acum simplu membru al PSD, revine cu o solicitare publica pentru conducerea aleasa a PSD. Fostul președinte executiv al partidului intrat in conflict cu președintele Viorica Dancila din cauza strategiei post-europarlamentare, susține intr- declarație publica remisa presei ca PSD va…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat marti, la finalul unor discutii avute la Palatul Victoria, ca s-a agreat cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti ca o va "sustine moral" pe Viorica Dancila, care a declarat ca are in intentie sa candideze la sefia partidului la Congresul din 29 iunie, afirmand ca nu va participa la eveniment, fiind in spital. Intrebata…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte PSD, a declarat marti ca o va "sustine moral" pe Viorica Dancila, care a declarat ca are in intentie sa candideze la sefia partidului la Congresul din 29 iunie, afirmand ca nu va participa la eveniment, fiind in spital, scrie agerpres.ro. …

- Primarul orașului Voluntari Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea, susține ca soția sa a fost cel mai atacat primar din istoria Capitalei, iar primul care a atacat-o a fost chiar Liviu Dragnea.Citește și: Viorica Dancila, dezvaluiri din ultima seara de libertate a lui Liviu Dragnea: recunoaște…

- Traian Basescu si primarul capitalei Gabriela Firea au avut un schimb dur de replici in direct la o emisiune dupa ce fostul presedinte a declarat ca bugetul primariei, care se ridica la peste un miliard de euro, a fost prost gestionat, de aici si falimentul de care a vorbit Firea. Cei doi politicieni…

- Comitetul Executiv National al PSD s-a reunit vineri intr-o sedinta care trebuia sa stabileasa cand va avea loc Congresul de alegeri in partid si cum va fi organizat. Viorica Dancila a obtinut astfel prima mare victorie: alegerile vor avea loc in termen de trei saptamani, iar majoritatea de astazi ii…

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu, a demisionat, vineri, din functia de presedinte executiv al PSD, o functie in care a fost numit imediat dupa ce Liviu Dragnea a ajuns in inchisoare, iar Viorica Dancila a prelua sefia partidului, au declarat surse social-democrate, pentru Libertatea. Motivul este legat…