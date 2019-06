Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, premierul Viorica Dancila, se întâlneste sâmbata, la Neptun, cu liderii organizatiilor judetene, pentru a discuta despre pregatirea Congresului din 29 iunie si despre activitatea partidului din perioada urmatoare, relateaza Agerpres.Vineri, la Neptun,…

- 'Nu sunt la Neptun pentru ca noi (PSD Olt - n.r.) am hotarat saptamana trecuta, in Biroul Judetean al PSD Olt, sa facem astazi, la ora 13,00, conferinta pentru a stabili delegatii care merg la congres. Nu ma duc nici dupa asta, pentru ca vreau sa mai stau si eu cu colegii mei de vorba, pentru ca…

- Jurnalistul Bogdan Chirieac a declarat ca daca moțiuma de cenzura impotriva Guvernului nu va fi votata, liberalii se vor plange ca ”ciuma roșie” continua sa stapaneasca Romania și ea trebuie...

- Discutia este posibil sa fie purtata in saptamanile urmatoare. Potrivit unei variante vehiculate de unii lideri ai PSD, prezidentiabilul ar urma sa fie desemnat la congres, spune sursele Antena 3. Cel mai probabil, cea mai agreata varianta de Viorica Dancila, cea in care prezidențiabilul este…

- La ședința comitetului național al PSD, Paul Stanescu și-a anunțat colegii ca demisioneaza din funcția de președinte executiv interimar al PSD. Decizia vine in contextul in care acesta a spus ca nu trebuie convocat un congres in care sa se aleaga o noua conducere a partidului pana dupa alegerile…

- Presedintele executiv al PSD, Paul Stanescu, a declarat miercuri seara ca, potrivit statutului, candidatul partidului la alegerile prezidentiale va fi stabilit prin congres, insa acest candidat poate proveni si din afara formatiunii politice. Senatorul social-democrat a mentionat ca data la care va…

- Social-democratii urmeaza sa stabileasca data Congresului partidului, pentru alegerea unei noi conduceri, in urma condamnarii fostului presedinte Liviu Dragnea. In plin al electoral si cu un PSD aflat in plin soc, dupa pierderea alegerilor europarlamentare, in partid se contureaza doua tabere, una care…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general al PSD, va fi schimbat din funcție. In locul acestuia va fi numit Marcel Ciolacu, iar Paul Stanescu devine președinte executiv. Acestea sunt propunerile premierului Dancila dupa preluarea interimatului, potrivit Realitatea TV. Portalul Adevarul spune ca ar mai putea…