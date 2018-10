SURSE: Dragnea și Tăriceanu s-au certat din cauza remanierii guvernamentale ALDE și UDMR au blocat varianta PSD, dar social-democrații nu au vrut sa renunțe la argumentele lor și sa negocieze procentele pe care le-au introdus in aceasta lege. Cei de la ALDE și-au pastrat și ei punctul de vedere și argumentele, dorind ca legea sa se bazeze pe un principiu simplu: statul sa caștige cel puțin la fel de mult precum investitorii. Dupa o serie de discuții lungi pe durata a cateva saptamani, delegatiile PSD-ALDE au agreat, miercuri, forma finala a Legii offshore care va intra „de principiu” saptamana viitoare in dezbaterile din comisiile de specialitate, cele doua partide… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

