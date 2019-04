Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o luna, Victor Negrescu i-a transmis lui Liviu Dragnea ca poate influenta decizia Comisiei Europene pe subiectul modificarii Codurilor penale. „Negrescu a construit reteaua tinerilor socialisti europeni in Romania si are o relatie buna cu liderii de stanga din UE, deci si cu prim-vicepresdintele…

- PSD a scapat de o datorie de aproape 450.000 de euro moștenita dupa campania din 2009 cu ajutorul unei firme offshore din Cipru, Ocean Zone Energy Limited, dupa ce Liviu Dragnea a ajuns numarul doi in PSD, in poziția de secretar-general, rezulta dintr-o serie de documente consultate de G4Media.ro. Compania…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a dat de ințeles ca nu are de gand sa promoveze Ordonanța de Urgența pentru modificarea Codurilor Penale, act intens cerut de social-democrații in frunte cu Liviu Dragnea, informeaza G4Media. ”Daca vorbiți de codurile in vigoare, daca vorbiți de punerea de acord…

- „In principiu, pe agenda reuniunii de astazi nu exista problema domnului ministru Toader”, a declarat, pentru G4Media.ro , referitor la Biroul Permanent Național de azi, liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. In opinia acestuia, Tudorel Toader nu trebuie sa plece din fruntea Ministerului Justiției, chiar…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este foarte aproape de o remaniere, iar președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a dat deja acordul in interiorul partidului. Pentru a scapa, Tudorel Toader este obligat sa vina cu OUG de modificare a Codurilor, in caz contrar va fi mazilit.Citește și: SURSE…

- Strategia pe care o concepuse Liviu Dragnea pentru alegerile europarlamentare, care vor avea loc peste cateva luni, se pare ca va fi aplicata in cele din urma de PNL. Liderul social democraților dorea sa deschida lista cu un jurnalist sau o jurnalista cu notorietate și imagine curata. Numele Alessandrei…

- Guvernul Dancila pregatește o noua OUG cu cantec. Din primele informații aparute pe surse se pare ca actul risca sa blocheze complet toate investițiile derulate cu fonduri europene in condițiile in care schimbarile nu sunt in acord cu legislația europeana."Surse guvernamentale au declarat…

- Alina Ghica, judecator al Curții de Apel București si fost presedinte al CSM, s-a inscris in concursul de la CSM pentru un post de judecator la Inalta Curte de Casație și Justiție, potrivit unor surse judiciare citate de G4Media.Magistratul a decis sa admita plangerea lui Liviu Dragnea, in…