Surse din CEx:„Tensiunea va crește la final” Majoritatea celor care il contesta pe Liviu Dragnea au luat deja cuvantul in ședința, discuțiile axandu-se pe modul in care acesta a ales sa conduca partidul, insa pana in acest moment, nu i s-ar fi cerut concret demisia liderului PSD. Adrian Țuțuianu, unul dintre contestatarii asumat ai lui Dragnea a prezentat cifrele unui sondaj, aceleași care erau prezentate și in scrisoarea data in presa in urma cu cateva zile, potrivit carora PSD ar fi la 25-30%. Intrebat de liderii PSD cine a facut sondajul, el nu ar fi spus sursa. Totodata, Paul Stanescu a precizat ca amnistia și grațierea ar fi trebuit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

