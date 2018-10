Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca in dosarul de numire a lui Augustin Lazar in functia de procuror general, aflat la MJ, s-a identificat o ordonanta de clasare pentru un dosar deschis in anul 2013 pe numele presedintelui Klaus Iohannis, la acea vreme primar al municipiului Sibiu.…

- Dupa aproape o saptamana, timp in care a promis ca va da publicitații dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar, in cadrul careia s-ar afla o decizie de clasare in dosarul președintelui Klaus Iohannis. Tudorel Toader nu a publicat documentul promis și a cerut CSM sa ii transmita daca este legal…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca va face public, miercuri, dosarul de candidatura al procurorului general Augustin Lazar. "Eu voiam sa imi indeplinesc promisiunea sa public astazi, pentru ca este un document mai amplu, dar dupa o zi din asta care a inceput (...) la prima ora si a fost…

- Ioan Cupșa, parlamentar liberal, l-a intrebat pe Tudorel Toader, la dezbaterile moțiunii simple care a fost depusa pe numele ministrului Justitiei, despre ordonanta de clasare a unui dosar al lui Klaus Iohannis pe care ar fi gasit-o in dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar. In replica, ministrul…

- Intr-un raspuns trimis procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat pozitia acestuia, sustinand ca la dosarul de candidatura nu exista niciun dosar impotriva lui Klaus Iohannis, care sa fi fost clasat. Tudorel Toader a anuntat ca va publica marti…

- Ministrul Justiției va publica maine documente din dosarul de candidatura al lui Augustin Lazar, a confirmat Tudorel Toader pentru STIRIPESURSE.RO.Este vorba despre documente pe care ministrul le-a invocat in prezentarea raportului de evaluare a lui Augustin Lazar, prin care a declanșat procedura…

- Consiliul Superior al Magistraturii ii transmite procurorului general, Augustin Lazar, ca in dosarul cu propunerea de numire a sa la conducerea Parchetului General nu exista niciun document care sa faca referire la "o rezolutie de clasare care privea presedintele Romaniei in functie". Augustin Lazar…