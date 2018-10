Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a votat miercuri regulamentul care prevede impunerea unor grade maxime de indatorare pentru creditele acordate persoanelor fizice, potrivit unor surse citate de Profit.ro.

- Gradul maxim de indatorare va fi de 40% pentru creditele in lei și 20% pentru cele in euro, indiferent daca este credit de consum sau credit ipotecar. In cazul creditelor ipotecare pentru achiziția unei locuințe, gradul maxim crește cu 5 puncte procentuale in situația in care debitorul…

- Victor Ciorbea, Avocatul Poporului, și-a luat concediu cu o zi inainte de intrarea in vigoare a ordonanțe de urgența pe legile justiției. Fostul premier a fost contactat de Digi 24, dar a spus ca nu poate discuta pentru ca se afla in avion și ca nu mai poate vorbi timp de zece ore.El a declarat,…

- Apar reguli noi pentru credite. BNR va stabili in curand un grad maxim de indatorare pentru imprumutati, pentru ca acestia sa nu mai ajunga in situatia de a se intinde mai mult decat le este plapuma si sa fie executati silit. “Măsura este una bună, dar va avea un impact redus”,…

- Banca Naționala va stabili noi modalitați de calcul a gradului de indatorare a solicitanților unui credit, urmand ca imprumuturile destinate refinanțarii altor credite sa nu fie incluse in calculul indatorarii. Refinantarea creditelor ar urma sa faca exceptie de la masura de limitare a gradului de indatorare…

- Sectiile de votare s au deschis duminica, la ora 7.00, alegatorii fiind asteptati la urne, pana la ora 21.00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie.Romanii sunt chemati sa raspunda cu 39;Da 39; sau…

- Și sistemul public de sanatate este pus in dificultate de plecarea din țara in ultimii ani a unui numar mare de romani apți de munca, nu doar sistemul de pensii. O analiza Profit.ro arata ca numarul asiguraților se situeaza la 17,4 milioane de persoane, in timp ce cel al persoanelor care platesc contribuții…

- Institutul Național de Medicina Sportiva a venit cu lamuriri in cazul lui Marian Dragulescu (37 de ani), gimnastul exclus din lotul Romaniei pentru Europeanul de Gimnastica de la Glasgow. CONTEXT: Dragulescu a primit avizul medicilor sai cardiologi ca este "apt pentru efort" dupa ce a fost supus, cu…