Stiri pe aceeasi tema

- "Ce castiga Tariceanu in urma deciziei de a iesi de la guvernare? Eu nu reusesc sa vad partea plina a paharului pentru CPT. Cu atat mai putin pentru ALDE. Pentru ca, daca-si imagineaza ca Ponta va ajuta ALDE sa mai creasca in sondaje sau sa intre in Parlament anul viitor, inseamna ca inca…

- Forurile de conducere ale ALDE vor decide, luni, iesirea de la guvernare, urmand ca ministrii sustinuti de acest partid sa isi dea demisia in prima sedinta de guvern, au informat surse politice. Decizia de a iesi de la guvernare a survenit dupa ce PSD nu a sustinut cererea ALDE vizand…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj intern catre colegii din ALDE și i-a anunțat ca in ședința de saptamana viitoare le va propune un parteneriat politic cu cei de la Pro Romania. In mesajul sau, Tariceanu le-a spus celor din ALDE ca el este favorabil unei astfel de decizii…

- Ieșirea ALDE de la guvernare este iminenta, spun surse din partid.Nemulțumirile din partid vin de la toate nivelurile. La centru sunt acuzații ca secretarii de stat ALDE au fost trimiși de PSD sa „ascuta creioane” și nu au primit atribuții. In teritoriu, filialele ALDE se plang ca PSD…

- Calin Popescu Tariceanu pregatește ruperea Guvernului, potrivit unor surse politice citate de Romania TV. Șeful ALDE vrea sa iasa de la guvernare din cauza scandalului uriaș iscat pe imparțirea banilor.

- De altfel, in ALDE au mai existat discutii despre o eventuala iesire de la guvernare si la inceputul acestui an, cand sondajele interne aratau prabusirea partidului in optiunile electoratului. In cele din urma, ALDE a decis sa ramana in guvernul Dancila, dar a decontat alianta cu PSD printr-un scor…

- Liderii PSD se vor intalni, vineri, in cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv, o ședința care se anunța una furtunoasa. In interiorul partidului sunt mai multe opinii și deja s-au cristalizat cateva grupuri care susțin fiecare idee.Citește și: Culisele ințelegerii Dancila - Juncker - Timmermans…

- Delegația USR care a mers la consultarile de la Cotroceni i-a comunicat președintelui Klaus Iohannis ca Uniunea va avea candidat propriu la alegerile prezidențiale din acest an, informeaza digi24.ro, citand surse politice. Președintele Klaus Iohannis a reacționat foarte calm cand a fost informat ca…