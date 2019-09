Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va anunta oficial, la ora 19.00, ca nu o mai sustine pe Rovana Plumb pentru functia de comisar european, dar va arunca vina pe Klaus Iohannis, PNL si Dacian Ciolos, sustin surse politice pentru Adevarul. Premierul va refuza consultarile propuse de seful statului. Viitorul candidat…

- Premierul Viorica Dancila va anunta oficial, la ora 19.00, ca nu o mai sustine pe Rovana Plumb pentru functia de comisar european, dar va arunca vina pe Klaus Iohannis, PNL si Dacian Ciolos, sustin surse politice pentru Adevarul. Premierul va refuza consultarile propuse de seful statului. Viitorul candidat…

- Deputatul USR Adrian Wiener a declarat, joi, ca Romania trebuie sa nominalizeze un nou candidat pentru functia de comisar european, mentionand ca este necesar ca persoana propusa sa fie audiata mai intai in Parlamentul Romaniei. "Pentru doamna Rovana Plumb traiectoria se incheie aici.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la Reșița, ca o susține pe Rovana Plumb pentru funcția de comisar european și da asigurari ca nu are niciun gând sa intre în competiție. "Am susținut-o din prima clipa doar eu am propus-o pentru aceasta funcție. Am încredere în…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca acceptarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar euroopean in echipa Ursula von der Leyen ar fi „dovada si expresia increderii“ pe care Bruxelles-ul o are in Romania.

- Premierul Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat ca Romania vizeaza un portofoliu de comisar european legat de Transporturi, Energie sau Mediu si ca autoritatile de la Bucuresti vor transmite doua propuneri - o femeie si un barbat, in spiritul egalitatii de sanse promovat de UE, adaugand ca a…

- Luminita Odobescu, ambasadorul Romaniei la UE, are sanse mari sa fie propusa de Guvernul Dancila pentru functia de comisar european, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Odobescu ar viza portofoliul Energiei. Aceasta a executat cu sfintenie ordinele primite de la Liviu Dragnea, votand impotriva…

- Premierul Viorica Dancila a transmis președintelui CE, Jean Claude Juncker, propunerea de comisar european interimar și portofoliile vizate de Romania in viitoarea componența a CE. Romania are in vedere portofoliile pe Energie, Transporturi, Mediu sau Politica de vecinatate, spun surse politice,…