Premierul Viorica Dancila le-a zis șefilor județeni PSD, in ședința CEX de la Mamaia, ca discuțiile despre restructurarea Guvernului vor avea loc in partid abia dupa ce o sa discute, luni, cu președintele Klaus Iohannis. Sunt mai mulți doritori sa intre in Guvern, dar nu s-a deschis cursa candidaturilor pentru ca nu se știe calea de urmat și totul depinde de reacția pe care o va avea Klaus Iohannis la propunerile lui Dancila.

O varianta in PSD este ca la restructurarea Guvernului sa se propuna aceiași miniștri respinși de Iohannis, dar exista riscul ca șeful statului sa atace la CCR hotararea…