- Consiliul investitorilor straini (FIC) solicita Guvernului sa renunte la discursul prin care acuza companiile straine ca vor sa faca rau Romaniei si ii cer sa publice datele cu toate sumele incasatre de la acestea sub forma de taxe si impozite....

- Lantul de farmacii Tei si magazinele Bebe Tei vor incheia anul 2018 cu o cifra de afaceri de aproximativ 150 milioane euro, in crestere cu 50% fata de anul 2017, cand au inregistrat venituri in jur de 100 milioane euro, potrivit estimarilor Roxanei...

- Grupul Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din Romania, a implinit in anul 2018 zece ani pe piata din Romania, un deceniu in care acest nume a devenit brandul celui mai puternic operator din industria de profil: o retea de retail de peste 1.000 de agentii, operatiuni si birouri deschise…

- Fan Courier, compania romaneasca de curierat cu o vechime de 20 de ani, estimeaza ca va incheia anul 2018 cu o cifra de afaceri de 145 de milioane de euro, in linie cu previziunile initiale, pe o piata consolidata care va depasi anul acesta jumatate de...

- Consiliul Concurentei a sanctionat noua companii de asigurare si Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) cu amenzi totale in valoare de 246.739.195,6 lei (53 milioane euro) pentru incalcarea reglementarilor nationale si europene din domeniul concurentei.

- Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice angajamente propuse de E-Distribuție Muntenia SA pentru a elimina ingrijorarile de natura concurențiala in contextul unei investigatii privind un posibil abuz de pozitie dominanta pe piața distribuției de energie electrica, se arata intr-un comunicat al…

- Informatia ca firma aradeana Tehnodomus a castigat un contract de 10 milioane de euro cu primaria condusa de Emil Boc pentru amenajarea unui cimitir nou pe o suprafata de 20 de hectare, in Cluj Napoca, a surprins. Stiind ca Tehnodomus este angrenata pe trei fronturi in Arad, cu lucrari majore: pasajul…

- Piata de dezvoltare a jocurilor video din Romania a crescut constant in ultimii patru ani, ajungand anul trecut la 632 milioane lei (156 milioane dolari), cu 40% mai mare fata de 2014, in conditiile in care s-au infiintat si dezvoltat tot mai multe studiouri de gaming in Capitala, dar si in alte orase…