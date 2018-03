Surse: Concurs reluat la spital

Stiri pe aceeasi tema

- Doar doi dintre cei trei candidati la functia de manager al Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu si-au sustinut proiectele de management marti, 27 martie. Este vorba de medicul Gheorghe Neata si economistul Adrian Grecu. Managerul inter...

- Actrita Aimee Iacobescu a murit la varsta de 71 de ani, duminica, din cauza unui cancer de care suferea de foarte multa vreme. In urma cu doi ani, actrita declara ca, desi are o pensie, tratamentul pentru boala ei este costisitor, iar din banii de la stat ii ramane foarte putin pentru facturi…

- Victoria Lopyreva, o blonda superba, fosta Miss Rusia 2003, ar fi noua femeie din viața lui Putin, scrie presa americana. Speculațiile vin dupa ce președintele rus ar fi avut un cuvant de spus in desemnarea acesteia ambasador oficial al Cupei Mondiale FIFA 2018, scrie Page Six. Lopyreva traiește pe…

- Un brailean si fiul sau, de 17 ani, sunt anchetati pentru conducere a unui vehicul pe drumurile publice de catre o persoana care nu poseda permis de conducere si incredintarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice.

- Angelina Jolie este din ce in ce mai slaba. Surse apropiate vedetei susțin ca aceasta rareori mananca o masa completa, iar de multe ori uita și sa manance. Actrita de 42 de ani cantarește doar 44 de kilograme, mai puțin chiar de fiica sa, Shiloh, susțin voci din anturajul ei. Angelina Jollie are o greutate...…

- IGPR precizeaza despre politistul din Prahova care s-a ranit cu un cutit ca anul trecut a avut in lucru un singur dosar in cadrul caruia a facut o singura audiere. Politistul a ramas internat la spital pentru a fi monitorizat. ”Ofiterul de politie este in stare stabila, ramanand internat…

- Plenul Curții Constitutionale (CCR) a anuntat ca și-a manifestat dorința de a nu mai fi implicat in programul delegațiilor Comisiei Europene in contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean afirma ca nu intelege aceasta decizie.Potrivit…

- TAXA AUTO 2018. Masinile vor fi taxate pentru poluare intre 50 de euro si 2.500 - 3.000 de euro. Pentru calcul va conta coeficientul de poluare si emisiile de dioxid de carbon. Aceasta este varianta de lucru in acest moment, potrivit unor surse oficiale. Noua taxa se va aplica cel mai devreme…

- Trei candidati aspira la funcția de manager al Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Si-au depus candidatura urmatoarele persoane: Gigel Capota, actualul manager interimar, Gheorghe Neata, medic din cadrul unitatii spitalicesti din Targu Jiu, respectiv Adrian Grecu. Presedintele Consiliului…

- Deși se afla in divorț cu Ilie Nastase, Brigitte Sfat continua sa se afișeze alaturi de acesta și sa se distreze impreuna de parca nimic nu s-ar fi intamplat intre ei. Brigitte Sfat a avut parte de un mariaj cu suișuri și coborașuri cu fostul mare campion la tenis Ilie Nastase. Cei doi au fost implicați…

- Trupul neinsufletit al barbatului a fost gasit pe un camp din apropierea satului Dejesti, comuna Vitomiresti (Olt), scrie Mediafax. Potrivit politistilor, cu ocazia examinarii cadavrului, nu au fost constatate urme vizibile de violenta. Surse apropiate anchetei au declarat ca, cel mai probabil,…

- Morcov, țelina, lamaie, portocala, mar și ghimbir – iata rețeta mea de vindecare și de ridicare a nivelului de energie, atunci cand parca nimic nu-mi era de folos. Am ramas cu gandul la morcovi și la necesitatea lor in dieta, in perioadei de iarna. Nici un alt aliment pe iarna parca…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Salubris Alba” a reluat oficial licitația pentru colectarea deșeurilor in zona 1 a județului. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ”Salubris Alba” a reluat, oficial, licitația privind delegarea prin concesionare a serviciului de colectare și transport a deșeurilor…

- Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca in prezent, procurorii de la Parchetul General au in lucru 12 cauze privindu-l pe fostul procuror Mircea Negulescu, vizand activitatea sa de procuror de la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti si DNA Ploiesti.

- Consilierul personal al primarului UAT Carei , care se ingrijeste de aparitia saptamanalului local Nagykaroly es Videke, intreaba cititorii pentru ce si cui foloseste schimbarea placilor comemorative de pe cele doua scoli unde au fost amplasate initial doar in limba maghiara iar apoi fara respectarea…

- CRIME INFIORATOARE: UN TANAR si-a UCIS iubita, pisica acesteia si un vecin, in scara blocului. INCREDIBIL ce au descoperit anchetatorii Un tanar de 23 de ani si-a ucis prietena in varsta de 24 de ani, intr-un apartament din Capitala, pisica acesteia, dupa care a plecat din locuinta si a injunghiat mortal…

- Barbatul al carui nume se aude in celebrul clip “Cristi, ba, Cristi!!” a primit o veste extraordinara de la procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Motru. Dosarul in care se faceau investigatii dupa ce ar fi condus un autoturism, avand acest drept suspendat, a fost clasat. Surse susțin…

- Ce destin nemilos! El, 23 de ani, ea, 22, sora și frate, studenți! Ambii mor intr-un accident de circulație! Mama lor vine in țara, pentru a-i ingropa! Lucra in Spania… Se intampla in primavara anului trecut! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat ca femeia de 47 de ani, pe care soarta a lovit-o…

- Bogdan Marcel Pandelica ar urma sa plece din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Surse din interiorul partidului ne-au precizat ca PSD i-a retras, miercuri, sprijinul politic. Niculae Badalau, secretarul ...

- Premierul israelian, Beniamin Netanyahu, a avertizat ca va ordona noi lovituri impotriva fortelor siriene și iraniene. La randul sau, Teheranul a lansat un violent atac politic la adresa Israelului și a Statelor Unite. Aviația a distrus o drona de observație iraniana care a patruns in spațiul…

- Oficial, "Regele manelelor" si Cristina sunt inca sot si sotie! Insa, in realitate, blondina pare ca e dispusa sa treaca foarte repede peste divortul de cunoscutul manelist. Surse apropiate sotiei lui Nicolae Guta au povestit ca aceasta a avut parte zilele trecute de intalniri romantice din timpul carora…

- La data de 6 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos i-au identificat si retinut pe M.S. de 38 de ani si pe M.O. de 33 de ani, ambii din localitatea Ciugud, posesori ai unor mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de cipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie, transmite presa internaționala,…

- Agenți ai Oficiului European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) au verificat miercuri acte la Ministerul Transporturilor în legatura cu plațile facute de Metrorex catre constructorii Magistralei 5 de metrou (Eroilor - Drumul Taberei), anunța Hotnews.

- Ionuț Florin Barbu (foto sus), elevul de 17 ani din comuna prahoveana Pacureți, acuzat ca și-a omorat tatal cu mai multe lovituri de topor, a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova. Ionuț a fost deferit justiției alaturi de un complice. Dosarul a…

- Directorul executiv al RADET, Virgil Untea, a demisionat dupa accidentul cumplit din București, informeaza Antena 3. Doi muncitori au murit dupa ce o țeava de apa calda s-a spart in CapitalaUn muncitor a murit si un altul a fost grav ranit dupa ce o conducta de apa calda s-a spart in Bucuresti.…

- Finala de la Australian Open se disputa ACUM și ii aduce fața in fața pe croatul Marin Cilic și elvețianul Roger Federer. Locul 6, respectiv 2 din clasamentul ATP. Meciul a inceput la ora 10:35 și este televizat de Eurosport 1. LIVESCORE » MARIN CILICI - ROGER FEDERER 0-0 Ambii s-au calificat destul…

- Liderii PSD au ales vineri componenta Guvernului Dancila. Fata de Executivul Tudose, PSD a venit cu 14 nume noi, iar ALDE a schimbat ministrul Energiei. Potrivit unor surse politice, Guvernul Viorica Vasilica Dancila va avea patru vicepremieri, dintre care doi fara portofoliu: Viorel Stefan (fost ministru…

- Liderii celor doua partide din coalitia de guvernare, presedintele PSD, Liviu Dragnea, si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au avut joi o sedinta la Parlament, in care au negociat componenta Cabinetului Dancila, au precizat surse parlamentare. Comitetul Executiv National al PSD…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Mehedinti, traficul rutier pe DN56A s-a reluat in conditii normale. Traficul fusese intrerupt, respectiv ingreunat la km 67+500 de metri, in zona localitatii Sinova (Dealul Starmina), din ...

- Crima comisa de un militar in localitatea Titu, județul Dambovita. O femeie de 25 de ani a fost injunghiata mortal de iubitul ei, un tanar de 35 de ani, subofiter MApN. Cazul a fost preluat de catre Parchetul Militar.Surse judicare au declarat pentru News.

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat...

- Președintele Klaus Iohannis s-a întânit miercuri dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, propunerea PSD la funcția de prim-ministru, potrivit unor surse citate de Antena 3. Întâlnirea are loc dupa consultarile președintelui cu partidele politice. …

- Viorica Dancila a fost nominalizata, marți, de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Nominalizarea a votata de forul de conducere în unanimitate, cu o abtinere, cea a lui Robert Negoița. Surse din interior au declarat ca, inițial, au existat doua propuneri: Viorica…

- Lucrurile se complica la PSD. Surse politice spun ca presedintele Klaus Iohannis nu este de acord cu interimatul lui Paul Stanescu în fruntea Guvernului. Potrivit unor surse, Klaus Iohannis l-ar vrea pe Mihai Fifor, ministrul Apararii Naționale, pentru preluarea funcției lui Mihai Tudose.…

- Presedintele Consiliului National al PSD si ministru al Apararii in Guvernul Tudose, Mihai Fifor, este cel mai vehiculat nume pentru a fi propus de formatiunea social-democrata pentru functia de premier, au precizat, marti, pentru MEDIAFAX, surse din partid.

- Se joaca la rupere in Comitetul Executiv al PSD. Primii care au luat cuvantul sunt cei din tabara lui Liviu Dragnea și au cerut insistent demisia lui Mihai Tudose, ca singura varianta de rezolvare rapida a crizei politice.Citește și: SURSE - Se cere DEMISIA lui Mihai Tudose, in Comitetul Executiv…

- Se ascut cutitele in PSD. Odata convocata de urgenta, conducerea social democrata se imparte in tabere. Numarul organizatiilor care il sustin pe Liviu Dragnea in conflictul cu premierul e tot mai mare. Scindarea se simte si in Guvern. O parte din ministrii sunt de partea premierului, altii nu. Potrivit…

- Sambata s-a circulat cu dificultate pe DN7C (Transfagarasan) Curtea de Arges - Baraj Vidraru, in zona localitatii Arefu (jud. Arges), din cauza caderilor masive de pietre de pe versant.

- Mai sunt aproape trei saptamani pana la noua ședința a Comitetului executiv al PSD, iar Liviu Dragnea și Mihai Tudose cauta sprijin prin filiale, lideri de CJ-uri și miniștri pentru a-și asigura victoria la confruntarea finala. Ca in cazul Grindeanu, lupta pe controlul a doua ministere cheie - Interne…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a avut o intalnire cu premierul Mihai Tudose, in biroul premierului, dupa finalizarea ședinței de Guvern.In debutul ședinței de Guvern, premierul Mihai Tudose a refuzat sa-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. Dupa aceasta intanlnire din…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale.”Presedintele…

- Conform unor surse in noaptea de duminica spre luni, pe raza orașului Vișeu de Sus un echipaj al Poliției de Frontiera Vișeu de Sus a oprit in trafic un autoturism. La volanul masinii se afla un tanar din localitate, relateaza Vasile Dale. Dupa un control amanunțit se pare ca asupra acestuia ar fi…

- „Securitatea si integritatea sistemelor tehnologice de la Casa Alba reprezinta o prioritate maxima pentru administratia Trump si, prin urmare, incepand de saptamana viitoare, utilizarea tuturor dispozitivelor personale, atat de catre oaspeti cat si de personal, nu va mai fi permisa in Aripa de Vest'',…

- Ministerul Apararii din Rusia a confirmat ca doi piloti ruși au decedat în urma unui accident aviatic, dupa ce un elicopter Mi-24 s-a prabusit din cauza unei dificultati tehnice lânga baza militara din orasul sirian Hama, pe 31 decembrie. Incidentul a avut loc pe 31 decembrie la…

- Barbatulera taximetrist si avea doar 54 de ani. Acesta cobora scarile, iar de la etajul al doilea s-a dezechilibrat, a cazut in gol peste balustrada de protecție și a decedat. Cu toate ca la fața locului s-au deplasat echipaje medicale de prim-ajutor, nu s-a mai putut face nimic pentru victima, potrivit…

- Un autobuz a intrat, vineri, în plin în oamenii care asteptau într-o statie, în nord-estul Moscovei. Trei oameni au fost raniti. Potrivit primelor informatii, vehiculul a ricosat dupa ce a fost lovit de un autoturism. Ambii soferi implicati în accident…

- Guvernul Israelului negociaza intens cu Romania, Cehia si Letonia pentru mutarea ambasadelor acestor tari de la Tel Aviv la Ierusalim, afirma surse diplomatice, contactele fiind confirmate de un reprezentant al Ministerului israelian de Externe.Surse diplomatice, citate de Mediafax, au declarat…