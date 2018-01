Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor a anuntat ca miercuri va lua decizii legate de scandalul de la varful Politiei si de la varful Ministerului de Interne, scrie Romania TV.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a facut unele declarații la finalul ședinței CExN al PSD, unde a fost propusa pentru functia premier. ”Daca colegii au avut încredere în mine, trebuie sa nu-i dezamagesc”, a spus Viorica Dancila. Întrebata…

- Surse politice au precizat ca la intalnire nu participa liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, acesta fiind plecat. Intalnirea se desfasoara in contextul in care europarlamentarul Viorica Dancila a fost nominalizata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier. Europarlamentarul…

- Fotoliul de la Palatul Victoria este ocupat de Mihai Fifor. Decretele privind încetarea funcției de prim-ministru a lui Mihai Tudose și pentru desemnarea lui Mihai Fifor ca premier interimar au fost semnate de președintele Klaus Iohannis și publicate în Monitorul Oficial. Klaus…

- Un roman a publicat un anunț de angajare pentru prim-ministru, dupa ce Mihai Tudose și-a dat demisia de la conducerea Guvernului. Conform fișei postului candidatul ideal trebuie sa fie roman, sa cunoasca limba romana „cat de cat”, iar deținerea unui dosar penal reprezinta un avantaj. Anunțul de angajare…

- Dupa fiascoul Shhaideh, PSD propune inca o femeie pentru functia de premier - surse Europarlamentarul Viorica Dancila ar putea fi varianta PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, aceasta posibilitate fiind discutata in CEx PSD, la ora transmiterii stirii, dupa ce Ecaterina Andronescu-…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe și-a anulat vizita de la Palatul Victoria, unde trebuia sa se întâlneasca cu Guvernul condus de Mihai Tanase. În locul premierului, la o întâlnire cu vicepremierul Paul Stanescu, director adjunct al…

- Premierul demisionar Mihai Tudose se intalnește, marți, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis, caruia ii va inmana demisia. Surse convergente au declarat ca șeful statului il va desemna chiar pe Tudose drept premier interimar. Luni seara, dupa ședința CExN, in care s-a decis retragerea…

- Lucrurile se complica la PSD. Surse politice spun ca presedintele Klaus Iohannis nu este de acord cu interimatul lui Paul Stanescu în fruntea Guvernului. Potrivit unor surse, Klaus Iohannis l-ar vrea pe Mihai Fifor, ministrul Apararii Naționale, pentru preluarea funcției lui Mihai Tudose.…

- Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria. Guvernul a informat luni seara ca adresa…

- Surse guvernamentale au relatat marți dimineața pentru EVZ ca președintele Klaus Iohannis a refuzat desemnarea ca premier interinar a vicepremierului Paul Stanescu, propunerea facuta de PSD dupa demisia premierului Mihai Tudose.

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului sosind si vicepremierul si ministrul Dezvoltarii din Guvernul Tudose, Paul Stanescu, vicepremierul Marcel Ciolacu, fostul ministru Sevil Shhaideh si liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu. Presedintele…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, vine marți la Bucuresti, în prima vizita oficiala din istorie a unui premier nipon în tara noastra. La Bucuresti, seful Executivului de la Tokyo va avea un dejun de lucru cu presedintele Klaus Iohannis, dar si întrevederi la Palatul Victoria,…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, vine marți la Bucuresti, in prima vizita oficiala din istorie a unui premier nipon in tara noastra. La Bucuresti, seful Executivului de la Tokyo va avea un dejun de lucru cu presedintele Klaus Iohannis, dar si intrevederi la Palatul Victoria, acolo unde ar fi…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD, dominat de o majoritate covarsitoare pro-Dragnea, i-a retras sprijinul politic premierului Mihai Tudose, care a demisionat, fara sa asigure interimatul. Astfel, Dragnea a trantit al doilea Guvern al PSD in decurs de un an. Marti-dimineata, conducerea PSD va alege o noua…

- PSD decide cine va fi noua propunere de premier; Dragnea spune ca nu se va mai implica de data aceasta in alegerea noului șef sl Executivului, pentru ca nu a avut noroc cu primele doua nume, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. ”Nu vom pleca de aici pana nu iese fum alb”, a menționat președintele PSD, luni…

- Mihai Tudose, impreuna cu ministrii sai, a depus juramantul in data de 29 iunie 2017. La acea vreme Tudose spunea "Am fost propus in aceasta functie de catre presedintele Liviu Dragnea, acceptat de presedintele Klaus Iohannis si nu vreau sa insel increderea acordata. Voi fi prezent in Parlament…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca le-a transmis foarte clar colegilor din PSD inca de la instalarea in functie ca "prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", intrebat, luni, de presa ce va face in varianta retragerii sprijinului politic de catre Comitetul Executiv National al partidului."In…

- „In fiecare zi ne ducem acasa, nu ? Eu am spus-o colegilor foarte clar, prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", a spus Mihai Tudose la intrarea in sediul PSD. Surse politice susțin ca premierul ar fi afirmat, in cadrul ședinței CExN care este in desfașurare la aceasta ora, ca daca…

- Premierul Mihai Tudose ar fi decis plece din fruntea Guvernului daca PSD ii retrage sprijinul politic la sedinta Comitetului Executiv din aceasta dupa-amiaza, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse din partid. Potrivit acestora, Tudose nu doreste sa repete experienta lui Sorin Grindeanu. Liviu…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In timp ce Liviu Dragnea alearga prin filiale, intr-o operațiune tipica de campanie electorala, in Palatul Victoria, Mihai Tudose se pregatește. De un razboi pe care il crede final. Fiecare dintre cei doi protagoniști acționeaza conform unui model propriu. Finalmente insa,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu prilejul implinirii a 450 de ani de la recunoașterea libertații religioase in Transilvania prin Edictul de la Turda din ianuarie 1568. “Se implinesc 450 de ani de la postularea la Turda, pentru prima data in lume, a principiului libertații…

- Un nou nume apare în discutiile privind un posibil înlocuitor pentru Mihai Tudose. Surse politice spun ca Liviu Dragnea ar fi vorbit, în discutiile de taina cu liderii PSD din Moldova despre nominalizarea vicepremierului Paul Stanescu la Palatul Victoria. …

- Miscare de forta a premierului Mihai Tudose! La doar cateva minute dupa ce a anuntat ca nu vrea sa demisioneze, Carmen Dan e pusa din nou intr-o postura umilitoare. Romania TV anunta ca seful de la Palatul Victoria a decis sa o demita pe Carmen Dan.Tudose s-ar fi enervat dupa declaratiile…

- Avocatul Gheorghe Piperea, fost consilier al premierului Mihai Tudose, intervine in scandalul momentului din PSD, vorbind despre demisia lui Liviu Dragnea. Acesta susține ca aceasta tema va „mai polua mult și bine agenda publica” și ca singurul beneficiar este Klaus Iohannis, „actualul și viitorul…

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria, pentru o discuție cu premierul Mihai Tudose, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut demiterea sa.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale.”Presedintele…

- Luni e ziua decisiva pentru razboiul din PSD, atunci are loc ședința Comitetului Executiv al partidului și, pe masura ce ne apropiem de aceasta zi, negocierile sunt tot mai dure în interiorul formațiunii politice, iar ruptura dintre Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose pare tot mai evidenta.…

- "La ultimele declaratii ale presedintelui partidului, Liviu Dragnea, si ale premierului s-ar dori o noua arhitectura a Guvernului. Tinand cont de acest lucru, CEx-ul va lua decizia. Ne dorim un Guvern mai suplu. Probabil, undeva la 16 sau 17 ministere", a spus Niculae Badalau, la Digi 24. El…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reuneste vineri pentru a-si alege noua conducere - presedintele si vicepresedintele. La sedinta de astazi va participa si seful statului, Klaus Iohannis. Surse din CSM au precizat ca pentru functia de presedinte va candida judecatoarea Simona Camelia Marcu,…

- „Dragi romani, Ne mai despart doar cateva ore de 2018, cand vom pași impreuna in Anul Centenar. Este momentul bilanțului pentru fiecare dintre noi, o buna ocazie de a reflecta la realizarile noastre și la ceea ce ne propunem. 2017 a fost un an al incercarilor, in care societatea romaneasca…

- 2017 a stat sub semnul unui conflict marcant între Cotroceni și Palatul Victoria, dar și între Klaus Iohannis și Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu, lideri ai Opoziției, dar și ai celor doua camere ale Parlamentului, pe care nu a ezitat sa

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a semnat urmatoarea declaratie de presa: "Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose…

- Codrin Ștefanescu afirma ca,prin natura functiei de premier al "tuturor romanilor", este normal ca Mihai Tudose sa aiba dialog cu toata lumea, inclusv cu cei care critica guvernarea. In acelasi timp, secretarul PSD se arata neincrezator ca Mihai Tudose va putea purta un dialog cu reprezenantiiONG-urilor.…

- ”Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose este premierul sustinut de coalitia PSD – ALDE, coalitie care a fost votata in decembrie…

- Apar noi dezvaluiri din dosarul Tel Drum! Potrivit site-ului Adevarul, procurorii DNA au pus poprire pe aproximativ patru milioane de lei, bani gasiti in conturile Tel Drum.Masura a fost luata in ancheta in care societatea este cercetata pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare…

- Surse din randul PSD Gorj au declarat ca aproximativ 200 de persoane, membrii și simpatizanți ai partidului, vor pleca, in aceasta noapte, cu mai multe autocare, la București, sa participe la manifestarile organizate de 1 Decembrie. Articolul SURSE: 200 de pesediști din Gorj pleaca la noapte in București…

- Moțiunea de cenzura depusa de Opoziție a avut finalul scontat de mai toata lumea, ea fiind respinsa in plenul Parlamentului. Pentru caderea Guvernului Mihai Tudose au votat 159 de parlamentari, dintr-un necesar de 234.

- Dupa mai bine de trei ore de discutii la Palatul Victoria, medicii de familie nu au reusit sa ajunga la un acord cu premierul Mihai Tudose si cu vicepremierul Marcel Ciolacu.Citeste si: Klaus Iohannis, gest NEASTEPTAT. Pe cine invita Administratia Prezidentiala la parada de 1 Decembrie - VIDEO…

- Premierul Mihai Tudose discuta la Palatul Victoria cu o delegație a medicilor de familie care protesteaza in Piața Victoriei, potrivit unor surse guvernamentale. Protestul, care a început în jurul orei 11.00, a fost anunțat marți pe site-ul Societații Naționale…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA Ploiesti, ea fiind citata de procurori intr-un dosar care vizeaza fapte de coruptie.Surse judiciare au declarat, pentru AGERPRES, ca Iorga ar fi suspecta de favorizarea faptuitorului si fals, iar faptele ar avea legatura…