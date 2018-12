Stiri pe aceeasi tema

- "In acest moment, o plafonare a pretului gazelor nu se justifica, intrucat in piata nu exista monopol si avem si o sursa externa, de import", au aratat sursele citate. Potrivit acestora, masura nu ar avea niciun impact pentru consumatorii casnici in aceasta iarna, intrucat companiile care…

- Prin Ordinul 32 din 9.02.2018 al președintelui ANRM, prețul de referința al gazului natural la care se calculeaza redevența datorata de producatorii de gaze este stabilit in funcție de prețul mediu de tranzactionare al gazului natural afisat pe site-ul hub-ului ales de ANRM, respectiv PEGAS CEGH Day…

- Interventia statului pe piata carburantilor pentru a plafona preturile va avea efecte negative pe termen lung, întrucât companiile îsi vor reduce semnificativ planurile de investitii, a declarat, vineri, Alexey Golovin, vicepresedinte al KMGI

- Ministrul de Finante spune ca se gandeste la o formula legala prin care preturile sa fie fixe la pompa timp de un an, dupa ce se va elimina supraacciza, tocmai pentru ca romanii sa simta scaderea tarifelor. "Romania este printre tarile cu nivel ridicat de taxare- de 50%, daca nu ma insel,…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a vorbit in Parlamentul Romaniei despre exploatarea resurselor naturale din Marea Neagra."1. In Marea Neagra exista zacaminte de cca 200 miliarde mc si daca va incepe exploatarea productia va fi de cca 6 - 7 miliarde mc/an. 2. Romania nu…

- Camera Deputatilor a votat, in plenul de miercuri, retrimiterea la Comisii a Legii offshore care stabileste criteriile exploatarii gazelor din Marea Neagra, decizia venind la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor. PSD a adaugat la Camera Deputatilor prevederi care au nemultumit atat partenerii…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Ambele tabere au purtat negocieri dure pentru a-si asigura un sprijinul…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Ambele tabere au purtat negocieri dure pentru a-si asigura un sprijinul…