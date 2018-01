Surse: CExN PSD, convocat pentru inceputul saptamanii viitoare

Stiri pe aceeasi tema

- PSD a convocat ședința Comitetului Executiv, asta in condițiile in care liderii de filiale din PSD au cerut devansarea ședinței care trebuia sa aiba loc pe data de 29 ianuarie la Iași.In noul context, liderii PSD au convocat ședința Comitetului Executiv PSD pentru luni, 15 ianuarie. Ședința…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat la sfarsitul lunii.

- Premierul Mihai Tudose i-a raspuns ministrului Carmen Dan, dupa ce aceasta a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca a primit acceptul lui Catalin Ionita de a prelua conducerea interimara a Politiei Romane, dar pe care ulterior a refuzat-o. „Doamna Carmen Dan recunoaște ca la ora 6:27 a fost sunata…

- In timp ce procesul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana este in curs, atractia pentru Franta a crescut in randurile britanicilor. Anul trecut, 1518 supusi ai reginei Elisabeta au capatat cetatenie franceza. Iar alti 3173 sunt in asteptare. Potrivit cifrelor ministerului francez de Interne,…

- Actualul sef al Directiei Generale Anticoruptie, chestorul Catalin Ionita, cel considerat la doar 41 de ani ca avand cea mai promitatoare cariera din sistem in fata sa, a fost total compromis prin expunerea sa in razboiul total dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, care se poarta in aceste zile pe frontul…

- In Guvern spiritele dau in clocot, dupa ce au aparut mai multe neințelegeri intre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan. Ministrul a inaintat solicitarea de destituire din funcție a șefului Poliției Romane, Bogdan Despescu, iar premierul nu ar fi de acord cu acest lucru.Inaintea…

- Seful Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, a ajuns miercuri dimineata la Palatul Victoria, pentru o discuție cu premierul Mihai Tudose, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut demiterea sa.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a avut o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, dupa ședința Comitetului Executiv al PSD de luni. Președintele ALDE si-a intrerupt vacanta si a venit de urgenta acasa, pentru a se repozitiona in urma deciziilor luate de sedinta PSD. Calin Popescu Tariceanu…

- Tudose a cerut in sedinta restructurarea Guvernului si eliminarea unor ministri si secretari de stat neperformanti. El a fost sprijinit de majoritatea liderilor locali din PSD, nemultumiti ca Liviu Dragnea a populat Guvernul in primele esaloane cu oamenii sai. Restructurarea Guvernului va fi decisa…

- Iata ca pentru Ministerul de Interne noul an incepe cu un alt scandal monstru, asta dupa ce nu fusesera inca „inchise” nici macar „ranile” trecutului. Așa ca tocmai ce este pe cale sa explodeze unul dintre „conflictele inghețate”, totul dupa ce se parea ca „stapanii casuțelor” fusesera anihilați odata…

- Politistul ranit la cap cu o sabie in timpul unei misiuni desfasurate la locuinta unui interlop din Radauti ar putea fi externat peste o saptamana, a declarat vineri, directorul Spitalului de Neurochirurgie Nicolae Oblu din Iasi, Lucian Eva. Potrivit sursei citate, Dan Ciprian Sfichi,…

- PSD a convocat Comitetul Executiv, o ședința in care se va proceda la restructurarea Guvernului. Surse guvernamentale susțin ca in aceasta restructurare vor disparea șapte ministere și va fi inființa Ministerul Fondurilor Europene, ca instituție de sine statatoare. Citește și: ALERTA - PSD…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, la RTV, ca magistratii Curtii Constitutionale (CCR) au stabilit, pentru luna ianuarie, un calendar de judecata a celor trei Legi ale Justitiei, contestate de Opozitie. Insa pe site-ul CCR nu figureaza nicio sedinta de judecata in luna ianuarie. Ultima sedinta a fost…

- Expertiza tehnica in dosarul deschis la Parchetul General in cazul microfonului pe care ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a descoperit in locuința sa, a fost finalizata. Surse judiciare citate de Antena 3 au dezvaluit, joi, ca dispozitivul ar fi fost “plantat” in casa ministrului de o persoana…

- Sunt din nou imagini reprobabile din Parlament, mai exact din plenul Senatului, in plina sedinta in care se dezbat legile Justitiei. Doar ca intrunirea senatorilor a luat o pauza neprevazuta. Nu si in cazul transmisiunii live facute pe Facebook, dupa modelul in care reprezentantii USR si-au obisnuit…

- Astazi, valorile termice se vor situa in jurul celor specifice acestei perioade. Temperaturile maxime se vor incadra intre -2 …-1 grad in depresiuni si in nordul Moldovei și 5 grade la Drobeta Turnu Severin. Cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații predominant sub forma de ninsoare…

- Liderul Partidului Democrat (PDM), Vlad Plahotniuc, a dat citirii unei rezoluții, adoptata astazi de Consiliul Politic Național al partidului, document care va fi „obligatoriu pentru Parlament și Guvern”. Potrivit lui Plahotniuc, partidul de la guvernare vine cu „o noua viziune și noi resurse umane”…

- Premierul Mihai Tudose a convocat o ședința de urgența la Ministerul de Interne, imediat dupa intoarcerea sa din vizita in Serbia, pentru a discuta despre pregatirile pentru iarna, in condițiile in care veștile de la meteorologi sunt ingrijoratoare.

- Executivul va aproba in sedinta de miercuri o hotarare privind stabilirea a 3 zile de doliu national pentru decesul Regelui Mihai I, in 14, 15 si 16 decembrie, au declarat surse oficiale citate de Agerpres.

- Fostul ministru de Interne liberal Cristian David a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani de inchisoare, pentru trafic de influența. Decizia nu este definitiva. Inițial, DNA l-a acuzat pe David de luare de mita, respectiv de pretinderea și primirea a 500.000 de euro de la…

- Guvernul va aproba, in sedinta de miercuri, o hotarare privind stabilirea a trei zile de doliu national pentru decesul Regelui Mihai I, au declarat, pentru AGERPRES, surse guvernamentale.Conform surselor citate, cele trei zile de doliu national urmeaza sa fie stabilite marti seara in urma…

- Parlamentarul a lasat frigul de pe malul Dambovitei pentru o vacanta cu mult soare. Inceputul de iarna il prinde pe Traian Igas departe de tara, tocmai in insorita Sri Lanka. Acolo, senatorul a vizitat o gradina zoologica, unde a putut calari elefanti. Entuziasmat, Igas a facut zeci de poze…

- Scandalul mocnit din ultimele luni a explodat in PSD, iar taberele lui Liviu Dragnea și Mihai Tudose se aduna pentru o mare confruntare in partid. Citește și: PSD, pe un butoi de pulbere: Ședința de urgența dupa scandalul Firea-Tudose Aseara, Liviu Dragnea s-a intalnit cu o parte dintre…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si premierul Mihai Tudose.

- Guvernul ar putea discuta saptamana viitoare proiectul de buget pe 2018, a anuntat, marti, vicepremierul Marcel Ciolacu, precizand ca in aceeasi sedinta a Executivului ar urma sa fie aprobat si proiectul de act normativ referitor la salariul minim, informeaza agerpres.ro. "La buget, saptamana…

- Președintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Iulian Dumitrescu, a afirmat ca a convenit cu ministrul de Interne, Carmen Dan, ca aceasta sa vina marțea viitoare in fața acestui for sa explice acțiunile Jandarmeriei la protestele de strada de duminica seara. "Ieri (n.r. luni…

- Inceputul saptamanii a adus o noua veste grea indeosebi pentru familia Teatrului de Revista, greu lovita zilele trecute de plecarea din aceasta lume a Stelei Popescu. De aceasta data buna ei prietena si colega, Cristina Stamate, a plecat dintre cei vii, dupa ce in ultimele zile fusese internata la Floreasca,…

- Tragedie intr-o familie dintr-o micuța comuna din Satu Mare. Persoanele din casa au fost gasite decedate. Un barbat, sotia acestuia si mama femeii au fost uciși in bataie, pe corpul lor, mai ales la nivelul capului, fiind multiple lovituri.

- Klaus Iohannis urmeaza sa conduca saptamana viitoare o noua sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, la care sunt asteptati premierul si ministrii care fac parte din acest for. Din cate s-a anuntat dinspre Cotroceni in cursul zilei de joi, noua sedinta a CSAT-ului va avea loc martea viitoare,…

- In ultimul Comitet Executiv al PSD, de la Baile Herculane, s-a decis adoptarea unei rezoluții a partidului impotriva ”Statului paralel”. Retorica impusa de Liviu Dragnea și de cei apropiați lui nu este impartașita de marea masa a partidului, lucru cunoscut de catre liderul PSD.Citește și:…

- Iata ca, in timp ce „pila” soferului lui Liviu Dragnea, subsecretarul de stat Mihai Valeriu asteapta cu sufletul la gura sa vada daca Iohannis il unge sau nu chestor, un alt cap al Ministerului de Interne, „legendat” in tot sistemul ca avand o cariera fulminanta dupa ce a fost remarcat pentru ale sofatului…

- Abia confruntat cu scandaluri de proportii la Inspectoratul General de Aviatie si la Academia de Politie, ca Ministerul de Interne primeste noi lovituri. Potrivit informatiilor obtinute de ziarul National, MAI pare ca se afla din nou pe buza prapastiei in doua noi „seisme”. Primul scandal ce e pe…

- Senatorii din cadrul Comisiei pentru Aparare urmeaza sa dezbata, in scurta vreme, proiectul de lege al Guvernului privind cumpararea primului sistem de rachete Patriot, urmand ca pe parcursul zilei, initiativa sa ajunga sa fie supusa la vot, in plenul Camerei Superioare a Legislativului. Comisia se…

- Președintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care susțin terorismul", situație rezervata simbolic celor mai rai dușmani ai Statelor Unite, relateaza AFP. Decizia ar fi…

- Liderii PSD se vor reuni intr-o ședința a Comitetului Executiv, care va avea loc la Herculane, vineri, cu incepere de la ora 11.00. Ședința se anunța una incinsa, pentru ca principalul punct pe ordinea de zi va fi evaluarea Guvernului și a programului de guvernare. Citește și: Tudorel Toader,…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alineat 1 si 3 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, Consiliul Local Chimogeni este convocat in sedinta ordinara din data de 21.11.2017, orele 14.00 in sala de sedinte a Consiliului Local, cu urmatoarea ordine de zi : 1. Proiect…

- Sfarsitul saptamanii va fi marcat de precipitatii si de o masa de aer rece in toate regiunile tarii, urmare a faptului ca ciclonul Olaf, care vine din zona Italiei, va trece pe la periferia Romaniei. Si inceputul saptamanii viitoare va fi marcat de temperaturi scazute. „Deplasarea ciclonului Olaf este…

- Dupa ce timp de 8 ani responsabilitatea asupra acestuia a fost pasata de la o institutie la alta, depozitul de azbest al SC Fermit SA Ramnicu Sarat ar putea fi inchis pana la inceputul lunii viitoare. Inchiderea se face conform unor proceduri stricte. Acesta este unul dintre cele 68 de depozite de deseuri…

- Cele 18 familii de campineni de pe Șoseaua Paltinu, de langa fosta fabrica "21 Decembrie" vor beneficia de apa potabila din conducta Sistemului Zonal de Exploatare Prahova, care trece pe terenul fostei fabrici de cherestea. Adica exact cum primeau inainte de octombrie 2016. Numai ca, acum vor avea contracte…

- Ministrul Justitiei a fost prezent, joi, la CSM, la sedinta la finele careia s-a dat un aviz pe pachetul legislativ indelung discutat in ultima perioada. Pana sa plece de la sediul Consiliului, ministrul Toader si-a facut cunoscute nemultumirile fata de dezbaterea la care a asistat. “Din punctul meu…

- Reuniunea speciala a Cabinetului Tudose, cea privind modificarile fiscale, se amana, o data in plus. Fusese pusa, in prima faza, pe agenda Executivului in cursul zilei de vineri. Apoi, cu destul de scurta vreme inainte de ora la care fusese programata sa inceapa, s-a aflat ca fusese amanata, pentru…

- Surse guvernamentale au declarat pentru agentia de presa MEDIAFAX ca Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, cand era anuntata discutarea propunerilor de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018. Pana la ora transmiterii acestei stiri, nu se primisera toate avizele necesare,…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Urmare a declaratiei pe care a facut-o, zilele trecute, Romica Parpalea in fata DNA-ului, ministrul de Interne a mers, luni, la DIICOT. Totul pentru a face o plangere la adresa barbatului, cunoscut in spatiul public drept “mortul lui Dragnea”, pentru “denunt calomnios luand in considerare ca sunt si…

- Compania Nationala de Investitii sustine (CNI), intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook joi seara, ca la inceputul saptamanii viitoare se vor semna actele de finalizare a recepției la terminarea lucrarilor de la stadion, urmand ca arena sa fie ...

- Președintele Comisiei parlamentare de ancheta privind arhiva SIPA, Șerban Nicolae, a anunțat joi ca la ședința de saptamana viitoare vor fi invitați foștii miniștri ai Justiției Cristian Diaconescu, Monica Macovei, Tudor Chiuariu și Catalin Predoiu. "Am convenit ca, daca nu exista suprapunere…

- Pe langa faptul ca a dat cateve detalii despre amanarea in cazul Legea pensiilor, liderul ALDE a facut, miercuri, dupa incheierea discutiilor cu Dragnea si Tudose, din sedinta Coalitiei, mentiuni si despre soarta split TVA -ului. Si anume a anuntat ca “se va aplica de la 1 ianuarie pentru cei care sunt…

- Primarul Francisc Boldea a dispus convocarea Consiliului Local Lugoj intr-o ședința extraordinara. Ședința va avea loc joi, 19 octombrie, de la ora 14. Pe ordinea de zi figureaza trei proiecte de hotarari, privind: Rectificarea bugetului local pe anul 2017; Acordul de principiu…

- Marti, in localitatea Cisnadie, pe strada Cindrelul, politistii au depistat un conducator auto de 50 de ani, din comuna Sadu, aflat la volanul unui autovehicul a carui autorizatie de circulatie provizorie era expirata din data de 16 octombrie. "Pe numele soferului a fost intocmit dosar penal…