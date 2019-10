Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații se vor reuni miercuri, incepand cu ora 18.00, la sediul Kiseleff in ședința Comitetului Executiv National, susțin surse politice pentru STIRIPESURSE.RO! Intalnirea are loc dupa decizia CCR privind conflictul dintre Guvern și Președinție. Curtea Constitutionala a stabilit ca pe 18…

- Viorica Dancila i-ar fi anuntat pe social-democrati ca, luni, va depune o plangere penala impotriva lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele a afirmat ca Guvernul este „corupt", conform Realitatea TV. Subiectul a fost discutat in ședința Comitetului executiv de la malul marii. Mai mult, daca…

- Actorul Florin Calinescu, cel care recent a intrat in politica, a avut prima reacție dupa crimele din Caracal, care au revoltat o țara intreaga. Acesta a avut un mesaj pentru premierul Romaniei, Viorica Dancila. „Nu știm inca ce și cum s-a desfașurat toata nenorocirea din Caracal. Ce știu eu este ca…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi ca analizeaza posibilitatea unei candidaturi independente la alegerile prezidentiale asta daca are sustinerea PSD, ALDE si Pro Romania. Tot joi, presedintele PSD Viorica Dancila a reafirmat ca partidul sau va avea candidat propriu la prezidentiale,…

- Ministrul demisionar de la Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, ca premierul Viorica Dancila nu i-a cerut demisia, dar i-a spus ca din cele opt ministere evaluate, cel de la Interne trebuie sa plece și, ca urmare a acestei discuții, ea și-a pus mandatul la dispoziție.Carmen Dan a anunțat ca ...

- "L-am informat pe premierul Romaniei ca nu este necesar sa supuna la vot in CEx mandatul ministrului de Interne, motiv penru care i-am spus ca pun mandatul pe masa domniei sale si am fost oarecum interesata de motivele pentru care are loc aceasta schimbare. Inteleg ca nu intra in discutie nicidecum…

- Alegerile prezidențiale 2019 vor avea loc in 10 noiembrie, primul tur de scrutin, și 24 noiembrie, al doilea tur de scrutin, a anunțat premierul Viorica Dancila la inceputul ședinței de Guvern. Executivul va da marți, 9 iulie, o hotarare de guvern in acest sens, a precizat premierul. Data alegerilor…

- ​Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, in Parlament, ca nu se teme de o eventuala remaniere dispusa de premierul Romaniei, Viorica Dancila. Potrivit lui Carmen Dan, evaluarea ministrilor inceputa de premier este una normala si fireasca. „Cred ca este foarte bine ca se face aceasta evaluare,…