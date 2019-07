Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Lucian Mazilu este in prezent vicelider al grupului PSD din Senat. Mazilu este senator de Mehedinti. Pana acum, a luat cuvantul de 15 ori in plen si este co-semnatar la 86 de initiative legislative.Comitetul Executiv al PSD, reunit la Vila Lac, intr-o sedinta informala, a decis miercuri…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu a afirmat ca social-democratii din CEx nu au inteles nimic dupa decizia CCR prin care a admis conflictul intre Parlament si ICCJ. El a precizat ca acestia „l-au decapitat" pe Serban Nicolae deoarece ar fi „prea obraznic". Si deputatul Liviu Plesoianu…

- "Eu imi doresc ca echipa care a a castigat astazi sa poata aduce partidul la victorie in alegerile prezidentiale. O sa continuam in echipa. In 2005 Ponta a pierdut Secretariatul General si totusi a ajuns presedintele partidului, deci nu este nicio problema, avem timp, nu este nicio suparare. Eu cred…

- Social-democratul Codrin Stefanescu, plasat pe locul trei in cursa pentru functia de secretar general al PSD, a declarat, sambata, ca noua conducere aleasa are o sarcina foarte grea, pentru ca trebuie "sa ii impace pe toti"."Actuala conducere a partidului are o sarcina foarte grea. Anume trebuie…

- Comitetul Executiv National al PSD a validat vineri candidaturile la functiile de presedinte, presedinte executiv si secretar general al partidului. Pentru functia de presedinte al PSD sunt inscrise patru persoane, validate de Comitetul Executiv National: Viorica Dancila, Serban Nicolae, Liviu Plesoianu,…

- "Avem documentul prin care senatorul Serban Nicolae a adus ieri acuzatii PNL, la motiunea de cenzura. In partea de sus, vedeti fragmentul din tabelul motiunii de cenzura acolo unde, la pozitia 19, scrie "Daniel Fanechiu, Partidul National Liberal" si este o semnatura. Jos, vedeti semnatura lui Daniel…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, si-a anuntat, in sedinta Comitetului Executiv de joi, dorinta de a candida la Președinția Romaniei. Referitor la prezidențiabil, Codrin Ștefanescu a anunțat ca Olguța Vasilescu, Liviu Pleșoianu, Eugen Teodorovici, Șerban Nicolae și Gabriela Firea sunt printre numele vehiculate…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu anunța, vineri, ca “grupul de intelectuali” din PSD, din care susține ca face parte și el, se pregatește sa participe la alegerile din partid, precizand ca el, daca o va face, va candida pentru funcția de vicepreședinte. “Eu cred ca voi candida la Congres, așa cum cred…