- Nissan Motor va amana discutiile cu partenerul francez Renault privind intarirea aliantei lor si se va concentra in schimb pe propria sa redresare, a afirmat marti directorul general Hiroto Saikawa, scrie agerpres.ro.

- Inalțarea Domnului, sarbatoare notata cu cruce roșie in calendarul creștin ortodox, se sarbatorește in fiecare an in joia din saptamana a șasea dupa Paști, la patruzeci de zile dupa Invierea Mantuitorului. Inalțarea Domnului, ca și eveniment biblic, reprezinta unul dintre momentele-cheie ale creștinatații.…

- Sapte din zece companii din Romania intarzie sa-si plateasca facturile, in timp ce durata medie de incasare a facturilor la nivelul economiei a ajuns la aproape 120 de zile, arata o analiza de specialitate, realizata in baza unui sondaj. Astfel, potrivit datelor Frames & Train Your Brain, 68% dintre…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, avertizeaza, intr-o scrisoare transmisa primilor patru oameni din statul roman ca va declanșa o procedura preliminara activarii Articolului 7 din TUE, cunoscuta sub numele de „opțiunea nucleara”, in cazul intrarii in vigoare a modificarilor…

- Imediat ce a anunțat ca este insarcinata pentru a șasea oara, Anca Serea a primit zeci de mesaje pe contul de socializare, unii dintre prietenii virtuali, criticand-o pentru faptul ca va deveni din nou mama. Intr-un interviu acordat pentru revista Unica, Anca Serea le-a inchis gura carcotașilor. „O…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, faptul ca a luat act de revocarea ceruta de Viorica Dancila, dar finalizarea acestei proceduri ar putea tine destul de mult, in functie de vointa lui Klaus Iohannis. Pe de alta parte, referitor la depunerea cererii de demisie, ceea ce ar permite…

- Comitetul Executiv al PSD de miercuri trebuie sa decida daca-l mai sustine sau nu pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Anuntul a fost facut de senatorul Claudiu Manda. Ministrul Justitiei, care tocmai a aflat ca miercuri se va vota si motiunea simpla care il vizeaza, la Senat, spune ca va sta in…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) ii sustine pe cei peste 400 de muncitori de la fabrica Electrolux din Satu Mare aflati in a sasea saptamana de greva, presedintele Dumitru Coarna transmitandu-le sa ramana uniti. "Dumneavoastra meritati tot respectul nostru. Sindicatul…