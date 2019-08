Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei vor discuta despre formula in care vor merge mai departe in coaliția de guvernare, potrivit Mediafax. Discuțiile vor continua in week-end. Discuțiile au loc in contextul in care ALDE și-a aratat nemulțumirea fața de rectificarea bugetara facuta de PSD, și anume realocarea unor sume…

- Calin Popescu Tariceanu pregatește ruperea Guvernului, potrivit unor surse politice citate de Romania TV. Șeful ALDE vrea sa iasa de la guvernare din cauza scandalului uriaș iscat pe imparțirea banilor.

- Lucrurile se precipita serios in zona Coaliției la Guvernare. Ruptura totala dintre PSD și ALDE este iminenta și e doar o chestiune de timp pana cand va fi și oficializata ruptura. Lucrurile s-au precipitat dupa ce a fost clar ca PSD nu il va susține pe Calin Popescu Tariceanu ca și candidat unic…

- De altfel, in ALDE au mai existat discutii despre o eventuala iesire de la guvernare si la inceputul acestui an, cand sondajele interne aratau prabusirea partidului in optiunile electoratului. In cele din urma, ALDE a decis sa ramana in guvernul Dancila, dar a decontat alianta cu PSD printr-un scor…

- Fosta consiliera a Laurei Codruța Kovesi la DNA, judecatoarea Dana Titian, s-a prezentat, joi, la sediul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ), surse judiciare precizand pentru MEDIAFAX ca a fost chemata pentru audieri in dosarul fostul șef DNA Ploiești, Lucian Onea. Dana Tițian…

- CEX-ul PSD de maine, unde vor fi validate candidaturile pentru Congres, se anunta extrem de tensionat. Viorica Dancila ia in calcul sa le propuna liderilor PSD ca la Congresul de sambata sa fie ales doar presedintele partidului. Functiile de presedinte executiv si de secretar general ar urma sa fie…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, este sub presiunea liderilor din teritoriu, care ii solicita schimbari la nivelul echipei de guvernare, din moment ce ALDE a ramas alaturi de PSD in Guvern.Citește și: Episod spumos cu Traian Basescu la moțiunea de cenzura: Tariceanu l-a 'salvat'…

- Premierul Viorica Dancila s-a plans, marți, in ședința BPN al partidului, de problemele pe care le-a intampinat de la inceputul mandatului și le-a cerut liderilor partidului o schimbare de macaz.Dancila a spus ca din punctul ei de vedere PSD-ului i-a lipsit o comunicare eficienta pe partea…