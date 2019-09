Stiri pe aceeasi tema

- Surse oficiale au declarat pentru Digi24.ro ca vicepreședintele SUA Mike Pence nu se va mai intalni cu premierul Viorica Dancila. Intalnirea ar fi trebuit sa aiba loc miercuri, conform programului Vioricai Dancila. Guvernul Romaniei a lasat sa se ințeleaga ca Viorica Dancila se va intalni Pence, dar…

- Premierul Viorica Dancila va efectua, in perioada 23-28 septembrie, o vizita in Statele Unite ale Americii, unde va avea mai multe intalniri, in special cu reprezentanți ai comunitații evreiești. Sursa Zilei a aflat care este programul vizitei premierului roman. Este posibil ca acest program sa sufere…

- PSD Teleorman anunța pe pagina oficiala de Facebook ca primarul suspendat al orașului Videle, care a vrut sa elimine de pe stalpi bannerele electorale ale Vioricai Dancila, a renunțat, prin demisie, in luna iulie, la calitatea de membru al organizației județene a partidului. „Cu privire la recentele…

- ALDE a decis sa il susțina pe candidatul independent Mircea Diaconu la președinție, a anunțat președintele partidului Calin Popescu Tariceanu. Tariceanu i-a explicat Vioricai Dancila ca rupe coaliția cu PSD nu din cauza divergenței pe candidatura la prezidențiale, ci din cauza modului in care se guverneaza…

- Viorica Dancila a fost lansata oficial drept candidata a PSD la Președinția Romaniei. Cei prezenti au votat in unanimitate pentru pentru desemnarea Vioricai Dancila, votul fiind exprimat prin ridicarea mainii. In fata a peste o mie de delegati PSD, dar si a presedintelui PES, Serghei Stanishev, invitat…

- Liderul PSD Viorica Dancila nu s-a ajuns, luni, la Vila Lac 1 unde trebuia sa aiba o discuție cu Calin Popescu Tariceanu și mai mulți lideri ALDE, in cadrul ședinței coaliției. Ședința fusese programata pentru ora 12.00, insa premierul nu a sosit. Conform Antena3, liderul PSD s-a scuzat invocand motive…

- Viorica Dancila nu este in mod oficial presedintele PSD, ci doar interimar, anunța Antena 3 care citeaza o decizie a Tribunalului București. La ultimul congres extraordinar al PSD au fost votate mai multe modificari ale statului PSD, modificari in baza carora Viorica Dancila a fost aleasa sa conduca…

- Data alegerilor prezidențiale va fi 10 noiembrie pentru primul tur, iar pentru cel de-al doilea tur, 24 noiembrie, susțin surse din cadrul Autoritații Electorale Permanente, citate de Antena 3. „In urma discuțiilor cu premierul Viorica Dancila, am decisa ca data alegerilor prezidențiale sa fie 10 noiembrie…