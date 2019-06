Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile au atins cote alarmante in casa "Dragoste fara secrete". De data aceasta, cele mai inflacarate cupluri, Maia-Florin si Ali-Edith, stau pe un butoi de pulbere. Concurentii au facut, astazi, eforturi semnificative pentru a-si pastra calmul.

- Cu toate ca n-au inceput cu dreptul prietenia lor, cuplurile de la "Dragoste fara secrete" Oana-Laurentiu si Maia-Florin, au avut ocazia sa-si spuna ofurile fata-n fata, in afara galei, intr-un mediu relaxant, in apartamentul celor mai "vechi" in concurs, Oana si Laurentiu.

- Deși ieri au ales sa ramana impreuna in emisiunea „Dragoste fara secrete”, azi iși spun adio și parasesc competiția. Alexandru a cerut sa iasa din experimentul tv al momentului și, in mod inevitabil, acest lucru a atras și plecarea Nicoletei, partenera lui de cuplu.

- Emisiunea matrimoniala "Dragoste fara secrete" are, de astazi, un nou cuplu: Edith si Ali. Cei doi indragostiti vor inlocui cuplul format din Rozalia si Valentin, care a parasit concursul cu cantec.

- Chiar daca a fost eliminat din cadrul concursului "Dragoste fara secrete", Andrei a declarat pe retelele de socializare ca si-ar dori foarte mult sa revina in concurs si sa lupte, asa cum a promis, pentru fericirea unei familii nevoiase.

- Surprize, la "Dragoste fara secrete". Alexandru si Madalina au trecut peste toate neintelegerile de la finalul saptamanii trecute si in weekend s-au bucurat unul de celalalt. De fapt, unul de trupul celuilalt. Da, da, ati auzit bine. Alexandru si Madalina au fost protagonistii unor scene uimitoare.

- Dupa ce s-a aflat ca este insarcinata, iar copilul, spune ea, este al lui Alexandru, acum, Madalina de la "Dragoste fara secrete", este dezamagita pentru ca partenerul ei nu isi doreste copilul.

- Unul dintre cuplurile de la „Dragoste fara secrete” au dat frau liber imaginației și sentimentelor! Andrei și Flory, caci despre ei este vorba nu s-au putut abține sa nu se atinga, nici macar in fața camerelor de filmat.