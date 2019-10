Surprizele accidentului din Constanta soldat cu opt masini avariate si trei victime. Imaginile sunt graitoare Un grav accident de circulatie a fost inregistrat, aseara, putin inainte de ora 21.00, in municipiul Constanta, pe strada Delfinului, din cartierul Anadalchioi.Acolo, opt masini au fost avariate de un sofer, care conducea un BMW, cu numere de Calarasi, si dupa producerea evenimentului rutier si a abandonat autoturismul si a fugit de la locul faptei.Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, politistii au fost solicitati sa intervina, dupa ce mai multe masini aflate pe strada Delfinului au fost lov ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

