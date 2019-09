Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sarapova a revenit cu o victorie la turneul WTA de la Cincinnati (Ohio), la care nu mai participase de cinci ani, invingand-o in doua seturi, 6-3, 7-6 (7/4), pe americanca Alison Riske, intr-o partida din primul tur al acestei competitii, disputata luni. Sarapova, fosta…

- Bianca Andreescu (19 ani, 27 WTA) a revenit dupa accidentare și a reușit un prim set de excepție in fața Karolinei Pliskova (27 de ani, 3 WTA) in sferturile de finala de la Rogers Cup. Jucatoarea din Canada cu origini romanești i-a administrat un sec 6-0 in primul set cehoaicei Karolina Pliskova, in…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia (25 ani, 22 WTA), a doua favorita, a fost invinsa neasteptat de americanca Bernarda Pera (24 ani, 85 WTA), cu 6-2, 6-4, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA de la Lausanne (Elvetia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Pera va juca in…

- Simona Halep a castigat acest meci, dar impresia artistica i-a apartinut Mihaelei Buzarnescu, jucatoarea care a acceptat jocul, si-a luat responsabilitatea de a face punctele si nu le-a asteptat sa vina din erorile adversarei. Halep a fost pasiva mult timp din meci si nu a impresionat decat prin…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty, nr. 1 mondial si principala favorita, s-a calificat lejer marti in turul al doilea al turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a trecut de chinezoaica Saisai Zheng (43 WTA) in doua seturi, 6-4, 6-2. Barty a avut…

- Ashleigh Barty a caștigat turneul WTA de la Birmingham (Anglia), dupa ce a invins-o in finala pe Julia Goerges din Germania, scor 6-3, 7-5. Jucatoarea din Australia devine astfel noul lider mondial WTA. Totodata, Barty e a doua sportiva din istorie nascuta la Antipozi care urca pe primul loc in clasamentul…

- ​Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty a declarat ca a muncit mult în ultimii ani pentru a ajunge sa joace finala turneului de la Roland Garros, potrivit News.ro. "Dupa primul set, a fost usor. Finalul primului set a fost complicat. Am jucat si bine si oribil, dar a iesit…

- Simona Halep a fost eliminata, joi, in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros 2019, dupa 2-6, 4-6 cu Amanda Anisimova. Americanca de 17 ani va juca in semifinale cu Ashleigh Barty. Cealalta semifinala este marketa Vondrouseova - Johanna Konta.