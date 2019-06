Stiri pe aceeasi tema

- Partidul eurosceptic Adunarea Nationala, condus de Marine Le Pen, s-a situat pe primul loc in scrutinul europarlamentar din Franța, depașind cu 2,3 procente formatiunea Republica in Miscare, a președintelui Emmanuel Macron, a transmis Ministerul de Interne francez, conform Le Figaro citat de Mediafax.Citește…

- Senatorul PSD și președinte al Comisiei de invațamant, Liviu Pop, crede ca ”toate acuzațiile ori insinuarile facute de Timmermans in acea scrisoare sunt fara temei. Nu exista nici un risc asupra statului de drept. Dimpotriva, odata cu noile legi ale justiției, facute pe baza propunerilor experților,…

- Andra este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste de la noi, care ridica fanii in picioare prin muzica sa. Cu toate ca toata lumea o știe cu acest nume, in buletinul vedetei scrie altceva!

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, vrea sa scrie o carte. Subiectul nu e deloc strain de compania pe care o conduce. Boza vrea sa aștearna pe hartie cat de greu i-a fost sa faca rost de bani pentru a cumpara certificatel...

- Natura masculina nu-i permite sa-și arate deschis sentimentele pentru tine și ai adesea senzația ca nu e atat de indragostit pe cat credeai? Trebuie sa știi ca exista secrete prin care iți poți da seama ce simte de fapt iubitul tau. Arunca un ochi, cu mai mare atenție, pe mesajele pe care ți le trimite.…

- Fostul presedinte roman Ion Iliescu urmeaza sa fie judecat de ”crime impotriva umanitatii” in legatura cu rolul pe care l-a jucat in evenimentele sangeroase care au urmat revoltei anticomunste si caderii lui Nicolae Ceusescu, scriu principalele agentii internationale de presa.

- Actrita Angelina Jolie poarta discutii pentru a juca in „The Eternals”, produs de Marvel Studios, scrie presa americana, iar acesta va fi debutul ei in universul supereroilor, scrie news.ro.Lungmetrajul va fi regizat de Chloe Zhao („The Rider” si „Songs My Brothers Taught Me”), insa nu sunt…

- Presa neo-zeelandeza a relatat ca intre noua si 27 de oameni ar fi fost ucisi in timpul unor incidente armate asupra a doua moschei din orasul neozeelandez Christchurch in timpul rugaciunii de vineri.