Rezultatele admiterii au fost publicate de Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore. T. Popa" din Iasi in cursul zilei de ieri, dar ore in sir pagina de internet a fost greu de accesat din cauza numarului foarte mare de utilizatori care incercau sa vada notele. Acestea au fost mai mari decat in anii precedenti la facultatile care au avut si concurenta mai mare. Spre exemplu, la Medicina ultima media la buget a fost de 8.79, in timp ce la taxa (...)