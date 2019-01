Stiri pe aceeasi tema

- In ziua in care Dinamo s-a ințeles cu scoțienii de la St. Mirren pentru imprumutul lui Mihai Popescu, Mircea Rednic a mai anunțat un jucator ca nu mai intra in vederile lui pentru restul campionatului. Conform surselor GSP.ro, fundașul dreapta Laurențiu Corbu, 24 de ani, a fost inștiințat de "Puriu"…

- Dinamo a incheiat anul 2018 cum nu se putea mai prost, cu o infrangere drastica, scor 4-1 pe terenul celor de la Astra. Un ”dus rece” pentru trupa lui Mircea Rednic, care visa la play-off-ul Ligii 1 Betano dupa succesul cu Craiova, scor 3-0.

- Dupa Gregory Tade, un alt jucator adus de Mircea Rednic este la un pas sa plece de la Dinamo fara sa bifeze vreun minut in meciurile oficiale. Ionel Danciulescu, managerul lui Dinamo, a anunțat ca este foarte posibil ca fundașul stanga albanez Naser Aliji, 25 de ani, sa plece in aceasta iarna. "Probabilitatea…

- Mircea Rednic (56 de ani) pregateste cantonamentul din Antalya, unde va aduce, cel mai probabil, si cativa jucatori noi, dat fiind faptul ca acesta a fost zilele trecute in Belgia, asa cum ProSport a anuntat, potrivit Mediafax.Pe langa transferuri, antrenorul lui Dinamo va lua alaturi de echipa…

- Mircea Rednic "a deschis cutia Pandorei" la Dinamo, in momentul in care a vorbit despre "jucatorul care ia 155.000 de euro pe sezon fara sa aiba vreo obligatie. El ia acesti banii doar ca sa se antreneze, nu conteaza ca echipa castiga sau ca pierde", relateaza Mediafax.Actualul antrenor din…

- Antrenorul lui Dinamo, Mircea Rednic, a anunțat programul pentru luna urmatoare. Reunirea lotului a fost programata miercuri, 9 ianuarie, iar în perioada 11-25 ianuarie va fi organizat un stagiu de pregatire centralizata în Turcia.

- Mircea Rednic a mai luat la ținta un jucator. Dupa ce i-a criticat pe Katsikas și Penedo, la conferința de presa antrenorul a pus tunurile pe un alt strain. Pare a fi vorba despre croatul Tomislav Gomelt, care ar caștiga 155.000 de euro pe an la Dinamo. "Exista un jucator la Dinamo care joaca, nu joaca,…

- Mircea Rednic (56 de ani) a anuntat, luni seara, dupa victoria cu FC Voluntari (1-0) ca Dinamo va continua campania de transferuri, iar marti sunt asteptate noi achizitii pentru trupa din Stefan cel Mare.