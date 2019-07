Noi proteste declanșate de cazul din Caracal

Noi proteste declanșate de cazul din Caracal Mai multe persoane manifesteaza in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, in cadrul actiunii feministe 'Cade una, cadem toate!', in semn de protest fata de tragedia de la Caracal. Foto: Agerpres. Zeci de oameni au ieşit în stradă, în această… [citeste mai departe]