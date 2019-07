Surprize in batalia pentru Cotroceni. Vezi cine mai candideaza!

Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile se duce o batalie care nu se mai termina in interiorul coaliției PSD-ALDE pentru impunerea unui candidat la alegerile prezidențiale. Rasturnarea de situație in aceasta speța vine din...

- Gabriela Firea a declarat joi, într-un interviu pentru Marius Tuca, ca a avut „o senzație de fior fizic” și nu i-a venit sa creada atunci când a aflat, într-o biserica din centrul Bucureștiului, „unde este o icoana facatoare de minuni”, ca Liviu Dragnea a fost…

- Vicepreședintele Pro Romania, Adrian Țuțuianu, a declarat, la RFI Romania, ca partidul sau ar putea susține o candidatura a Gabrielei Firea la alegerile prezidențiale, daca primarul Capitalei va candida din postura de independent. In ce privește susținerea lui Calin Popescu-Tariceanu, Adrian Țuțuianu…

- O candidatura independenta la alegerile prezidentiale a actualului primar al Capitalei, Gabriela Firea, ar putea sa fie sustinuta de PRO Romania, a declarat, luni, la RFI, senatorul Adrian Tutuianu,...

- Andra și-a surprins din nou fanii cu un look spectaculos, la care a apelat pentru noul proiect muzical. Fanii vedetei au reacționat imediat și au felicitat-o pentru indrazneala. Artista și-a pus extenșii și a imbracat o rochie vaporoasa și lejera. Totul face parte din noul videoclip, care va fi lansat…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan, i-a raspuns dur primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, cea care s-a declarat ingrozita de faptul ca Oprișan face strategie politica a partidului. „Sunt un om cu ...

- Gabriela Firea ii raspunde lui Liviu Dragnea, dupa ce președintele PSD a nominalizat-o ca posibil prezidențiabil. Primarul general al Capitalei spune ca nu și-a dorit preluarea conducerii partidului sau sa devina candidat pentru Cotroceni, iar PSD trebuie sa recapete increderea

- Gabriela Firea a relatat momentele grele prin care a trecut in ultimele luni, din cauza starii sale de sanatate, dar și despre ''zvonistica toxica'' lansata in aceasta perioada. ''Imi aduc aminte cand am venit acasa de la spital și am spus ca trebuie sa știe soțul meu ca nu este intamplator.…