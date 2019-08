Stiri pe aceeasi tema

- Incepe a saptea editie a COMESAD BCR OPEN Pitesti In perioada 12 – 18 august 2019, firma Comesad, membra AOA Arges, va organiza, in parteneriat cu BCR, editia a VII-a a turneului profesionist de tenis COMESAD BCR OPEN. Turneul este inclus in circuitul ITF si are premii in valoare de 25.000 de euro.…

- Cea de-a zecea editie a festivalului de muzica si cultura urbana Open Camp Vaslui se va desfasura in perioada 19-21 iulie in locatia devenita traditionala- poligonul de tir din padurea Paiu. La eveniment sunt asteptate peste 20 de trupe din tara si din strainatate. Dincolo de concerte, organizatorii…

- „’Este, zic eu, cea mai buna ediție Jazz in the Park de pâna acum, atât ca lineup, cât și ca program adiacent concertelor. Ne-am concentrat anul acesta sa aducem cât mai multe activitați care sa aiba legatura cu muzica într-un fel sau altul, astfel încât…

- Iubitorii timisoreni ai jazz-ului sunt asteptati, de duminica, in Piata Victoriei, dar si pe mai multe strazi timisorene, la cea de a saptea editie a festivalului JazzTM. Evenimentul de la Timisoara are loc de vineri pana duminica, in perioada 5 – 7 Iulie 2019. Incepand cu aceasta ediție festivalul…

- Spectacole de teatru, activitati si surprize pregatite special cu ocazia Zilei Copilului sunt organizate la cea de-a cincea editie a Festivalului Opera Copiilor (FOC), eveniment realizat de Opera Comica pentru Copii, in perioada 24 mai - 16 iunie. "Festivalul Opera Copiilor este la a cincea editie,…

- A XV-a ediție a Festivalului Internațional de muzica populara ,,Mugurelul”-Dorohoi se desfașoara sambata 22 iunie 2019 (incepand cu ora 16:00) și duminica 23 iunie 2019 (incepand cu ora 12:00), pe scena Parcului ,,Brazi” din municipiul Dorohoi. Organizatori: Consiliul Județean Botoșani, Inspectoratul…

- Intre 24 si 26 mai 2019, la Aerodromul Alexandru Matei din Iasi are loc cea de-a noua editie Hangariada, singurul festival de arta si zbor din Romania. Cea de-a noua editie vine cu o noua echipa de organizare si cu noi obiective de crestere a festivalului, astfel incat numarul de participanti sa depaseasca…

- „Rețeta evenimentului este una simpla, avem doua concerte și multa relaxare. Primul concert este cel al pasarilor cântatoare din orașe, pentru ca și în aglomerarile urbane se aud sunete frumoase, nu doar clasica galagie. Dupa ce ascultam pasarile, le dam replica, iar marii compozitori…