- Cotidianul sarb Blic sustine ca Victor Ponta a primit cetatenie sarba si are pasaport sarb, citand surse din Guvernul de la Belgrad. Ponta a declarat pentru Antena 3 ca este consilier onor...

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba, pe care o considera o "calitate onorifica si onoranta", dupa cum a declarat fostul premier, joi, pentru AGERPRES. "Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic - n.r.) din 2016 si sustin parteneriatul intre…

- Presa din Serbia anunța ca Victor Ponta a primit cetațenie sarba. Fostul premier al Romaniei confirma pentru STIRIPESURSE.RO informația, insa afirma ca este vorba despre o chestiune onorifica.„Sunt consilierul onorific al domnului Vucic (președintele Serbiei - n.r.) din 2016 și am primit o…

- Fostul premier, Victor Ponta, a anunțat o adevarata apocalipsa pentru toți romanii in 2018. In direct la Romania TV, actualul lider ProRomania spune ca prețurile la energie au explodat și ca facturile care vor veni ii vor 'distruge' pur și simplu pe cetațeni.Citește și: Un fost șef ANAF anunța…

- Dezvaluiri interesante cu privire la ceea ce se intampla in Guvernul Tudose. Victor Ponta a anuntat ca din informatiile pe care le are Carmen Dan, ministrul de Interne ar vrea sa isi dea demisia din functia pe care o detine.Numai ca fostul premier a precizat pentru presa centrala ca nu face acest…

- Victor Ponta, acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea! Mai exact, fostul premier face o afirmație grava: Mihai Tudose ar putea fi schimbat din fruntea Guvernului, pe modelul Sorin Grindeanu.Fostul premier a facut o analiza și a actualilor miniștri, pe care ii numește simplu: ”proști”.

- Afaceristul Sorin Ovidiu Vantu a facut, pe blogul personal, o scurta analiza a clasei politice. Dintre toate numele grele care joaca la varf, celebrul om de afaceri a selectat "crema" si a realizat chiar si un top. Vantu sustine ca desi prima pozitie in top o ocupa chiar seful Senatului, Calin Popescu…

- In 1989, Petre Roman a fost unul dintre personajele care au aparut la Televiziunea Romana, alaturi de Gelu Voican Voiculescu, Mircea Dinescu, Ion Iliescu și Ion Caramitru.Dupa caderea regimului Ceaușescu, Roman a fost numit, la 26 decembrie 1989, premier al Guvernului provizoriu al Romaniei.…

- Nicolae Stanciu nu mai are viața lunga la Anderlecht, de unde ar putea pleca inca din aceasta iarna. Fotbalistul nu mai intra in planurile belgienilor, insa fotbalistul roman nu duce lipsa de oferte, fiind dorit de cateva cluburi bune. Anderlecht a fixat doua variante. Fie il da pe Stanciu imprumut,…

- Inca un fotbalist roman e pe punctul de a se transfera la echipa antrenata de Marius Sumudica, Kayserispor. Fundasul central Valerica Gaman, de la Karabukspor, se afla in negocieri avansate cu trupa...

- Un roman este documentat de polițiștii de frontiera pentru deținerea permisului de conducere falsificat. Tanarul, originar din Județul Iași, a declarat ca și-a luat permisul in Grecia și urmase toate etapele legale pentru obținerea acestuia.

- Ultimele miscari de pe scena politica a Romaniei, poate duce la indeplinirea unui scenariu greu de imaginat in urma cu ceva timp. Astfel, tensiunile din PSD poate duce la o victorie greu de imaginat a opozitiei. Miza ar fi in toate cazurile functia de premier. In ultima perioada au aparut tensiuni…

- Mihai Neșu a avut parte de o surpriza deosebita din partea Sindicatului Internațional al fotbaliștilor (FIFPro) prin intermediul AFAN. Fostul internațional roman a primit "Premiul de merit" și un cec in valoare de 25.000 de dolari din partea FIFPro, pentru munca sa in folosul copiilor cu dizabilitați.…

- Mouscron, echipa antrenata de Mircea Rednic, nu a mai caștigat un meci de pe 23 septembrie, insa tehnicianul roman susține ca rezultatele slabe au venit pe fondul accidentarilor din echipa. Printre jucatorii pe care Rednic nu poate conta se numara și Antun Palici, mijlocașul adus de la Dinamo. "Am pierdut…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la RTV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit. „Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu l-a acceptat Klaus…

- Radu Birlica, ales vineri in unanimitate in funcția de președinte al lui ACS Poli Timișoara, a comentat plecarea croatuluiJosip Soljici de la echipa (detalii pe larg, aici), vorbind și despre duelul pe care banațenii il vor disputa in aceasta seara pe terenul lui CFR Cluj. "Ne-am desparțit amiabil de…

- Fostul premier Dacian Ciolos a decis sa rupa tacerea dupa ce STIRIPESURSE.RO a dezvaluit ca acesta a efectuat o vizita secreta, chiar de Ziua Nationala, in Statele Unite ale Americii.Politicianul confirma dezvaluirile facute de STIRIPESURSE, mai exact, intalnirea de la Washington cu sustinatorii…

- Fostul premier Victor Ponta reacționeaza virulent dupa punlicarea stenogramelor din PSD de catre jurnaliștii de la Știripesurse.ro. Acesta a scris pe pagina personala de Facebook, sambata, la scurt timp dupa publicarea stenogramelor. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a confirmat,…

- Fostul premier Victor Ponta a postat vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj inedit prin care le-a transmis romanilor „La mulți ani!” de Ziua Naționala a Romaniei. Intr-un post scriptum, Ponta precizeaza motivul pentru care a ales sa posteze o fotografie din 2012, care il surprinde pe el alaturi…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul total cu actualul lider al PSD, Liviu Dragnea. In direct la Digi 24, Ponta a ras de Dragnea, dar a devoalat si mesajul Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune ca acesta ii era adresat lui Liviu Dragnea, iar acesta ori nu l-a inteles,…

- In timp ce ministrul roman al agriculturii tinea sa explice „de ce merge oaia cu capul in jos”, pe agenda politica din Europa figurau lucruri oarecum diferite, scrie europarlamentarul Cristian Preda pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Diplomatii de la Bruxelles au sustinut, inca din martie, ca nu vor fi inregistrate progrese majore in cazul Brexit pana la momentul alegerilor din Germania. Daca esecul de a forma o coalitie care sa formeze guvernul duce la organizarea unor noi alegeri, inseamna ca rezultatul va iesi la…

- Victor Ponta s-a dezlantuit, in direct, la Antena 3. Dupa ce l-a somat pe Liviu Dragnea sa-si ceara scuze, Ponta sustine ca Dragnea n-a facut nicio miscare pentru stoparea abuzurilor pe care chiar el le acuza.Citeste si: OFICIAL - Casa Regala, anunt de ULTIMA ORA despre starea Regelui Mihai.…

- Contre in direct la Romania TV intre fostul premier, Victor Ponta, si prezentatorul emisiunii, Victor Ciutacu. Cu o intervenție telefonica in ediția de joi seara a emisiunii lui Ciutacu, Ponta n-a ratat ocazia de a sancționa conducerea editoriala a postului de știri. Ciutacu l-a invitat in emisiune…

- „Atunci cand esti chemat ca martor, trebuie sa te duci", a punctat fostul premier. „Procurorul m-a intrebat daca am fost acolo (n.r. la Belina). Si am spus adevarul. N-am de gand sa ascund nimic", a spus Victor Ponta. De asemenea, intrebat daca Tel Drum este al lui Dragnea, a raspuns ca nu…

- Ponta a afirmat ca aceste afirmatii ale lui Diaconu au venit probabil in urma unor intalniri cu Liviu Dragnea. "Probabil ca iar s-a vazut cu Dragnea. Ca el, cand se vede cu Dragnea, mai scoate cate-o prostie. Nu-l cunosc pe Magureanu. Nu m-am intalnit in viata mea cu Magureanu. Ideea de…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbasa, unul dintre social-democratii care au iesit in evidenta prin stil excentric si declaratii controversate, afirma ca situatia in care se afla Liviu Dragnea, caruia DNA i-a deschis un al treilea dosar penal, este o consecinta a luptei acestuia pentru adevar si bunastare…

- Fostul premier Victor Ponta anunța marți „inceputul sfarșitului” pentru liderul PSD, dupa ce DNA a dechis un nou dosar pe numele lui Liviu Dragnea pe baza unor informații de la Oficiul european de Lupta Antifrauda (OLAF). Fostul premier susține ca implicarea OLAF in dosarul TelDrum este „esențiala”…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a fost citata marți la Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru a fi audiata în calitate de martor în dosarul 'Rovinari - Turceni', în care sunt judecați Victor Ponta și Dan Șova.

- Polițistul Marian Godina lanseaza pe pagina sa de Facebook o scrisoare catre romani, in care le explica de ce este inutil razboiul politicienilor cu DNA. Godina explica ca toate aceste lamentari ale politicienilor, care se declarara harțuiți de catre DNA, dar in același timp au averi impresionante…

- Președintele Klaus Iohannis anunța, saptamana trecuta, ca un roman cu salariu mediu brut va castiga 3 lei dupa marea revolutie fiscala PSD-ALDE. Imediat dupap ședința de Guvern in care a fost aprobata OUG de modificare a Codului Fiscal, ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a ieșit, intr-o conferința…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, un proiect de hotarare privind schimbarea regimului juridic al unui imobil si pentru atribuirea destinatiei acestuia ca resedinta pentru persoanele care au avut calitatea de sef al statului roman, informeaza Executivul intr-un comunicat transmis AGERPRES. …

- Astazi ar putea fi aprobate masuri transferul contributiilor in sarcina angajatilor, scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, impunerea unei taxe de solidaritate pentru angajatori de 2,5% si modificarea cotei de contributie catre Pilonul II de la 5,1% la 3,75%. Postarea integrala a lui Victor…

- Initial, fostul premier Victor Ponta nu a dorit sa ia cuvantul, insa a primit o "provocare" de la Bichineț. "Mi-as dori foarte mult sa-l aud pe domnul Ponta cum se exprima aici, si nu pe holurile Parlamentului. Multumesc!", a spus acesta. Ulterior, Ponta a luat cuvantul. "Daca domnul Bichineț…

- Fostul premier Victor Ponta a criticat luni, intr-o intervenție telefonica pentru B1 TV, masurile fiscale anunțate de guvernul Tudose, catalogand aceasta intenție a Executivului drept ”o scamatorie care se va intoarce impotriva scamatorului”.„E o scamatorie care, ca intotdeauna, se intoarce…

- Victor Ponta a fost exclus din PSD, asta deși aducea o zestre electorala importanta partidului. Acum, Ponta este locomotiva electorala pentru ProRomania, iar acest lucru s-a vazut inca de la primul test electroal major. Citește și: Infrangere mare pentru PSD. Liberalii au recaștigat Primaria…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean roman si unul bulgar care s-au prezentat la controlul de frontiera conducand doua autoturisme in baza unor permise auto false. In data...

- Intr-un mini-interviu pentru Antena3, fostul premier Victor Ponta a facut dezvaluiri uluitoare cu privire la Klaus Iohannis. Fostul premier a vorbit și despre intoarcerea sa in PSD, despre supararea pe Liviu Dragnea, dar și despre vizita in via lui Sebastian Ghița.Reporter: Sorin Grindeanu…

- "Pro Romania va avea un candidat (la alegerile prezidențiale din 2019 n.r.), nu se afla in aceasta sala candidatul, dar e in Pro Romania și, spre deosebire de Dragnea, nu facem blat cu Iohannis. Știți cum am zis la Deva? Ca ma duc sa susțin un candidat cu care ma mandresc sa merg pe strada, așa o…

- VEZI ȘI: Nichita - Ponta, razboi dupa detonarea Elenei Udrea: cel mai grav DENUNȚ Victor Ponta i-a dat SMS primarului in care i-a spus ca nu este adevarat ce declara Elena Udrea. Fostul premier a zis ca ii pare rau, el "ne-a susținut pe noi (n.r. - pe social-democrați)". Iata ce au…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca este bucuros ca Sorin Grindeanu va ocupa functia de sef al ANCOM si a anuntat ca ii va acorda votul sau. Totusi, mai spune Ponta, situatia este demna de operele lui Caragiale. "Acum trei luni Dragnea spunea ca e vandut Sistemului, ca trebuie dat jos"."De-abia…

- Traficul pe DN 5 Giurgiu-Bucuresti, pe sensul de mers catre capitala, a fost restrictionat luni, dupa ce un tir incarcat incarcat cu lamai, care venea din Grecia, condus de un cetatean turc aflat sub influenta bauturilor alcoolice, s-a rasturnat in dreptul localitatii giurgiuvene Uzunu. “Politistii…

- Fostul premier, Victor Ponta, a declarat in contextul tragediei de la Colectiv, ca dupa plecarea sa de la șefia Guvernului, in carți pentru postul de prim-ministru era Vasile Dancu și ca Liviu Dragnea a negociat cu Iohannis inca din septembrie plecarea sa.

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a fost cel mai vehement opozant al impacarii dintre Sorin Grindeanu si liderii PSD. Dupa propunerea fostului premier pentru functia de presedinte al ANCOM, Desi nu uita "tradarea" lui Grindeanu, Stefanescu renunta la scandal si arunca vina pe…

- Dupa declarațiile Elenei Udrea la comisia SRI care il implicau pe Victor Ponta și socrul sau, Ilie Sarbu, in arestarea unor lideri județeni PSD, secretar general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu l-a invitat pe Ponta la PSD, pentru a raspunde acuzațiilor proferate de Udrea.

- * Irina Begu (57 WTA) s-a calificat, in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la Moscova, Kremlin Cup, dotat cu premii totale de 790.208 dolari. Irina a obtinut o victorie importanta in fata letonei Anastasija Sevastova (20 WTA), scor 6-4, 6-3, dupa ora si 27 de minute de joc,…

- Surpriza reusita miercuri de Irina Begu (56 WTA), în turul doi al turneului Premier de la Moscova (Rusia). Românca a eliminat-o în minimum de seturi pe Anastasija Sevastova (21 WTA), a patra favorita a competitiei, scor 6-4, 6-3.

- Fostul prim-ministru tehnocrat, Dacian Cioloș, spune, pe pagina sa de Facebook, ca PSD, chiar și cu aceasta noua criza politica, nu a incetat niciodata sa considere ca pot impune in Romania „democrația adevarata” pe care incearca sa o apere de „statul paralel” constituit de cei care au ieșit in strada…