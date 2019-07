Surpriza verii 2019! MIKE și Doddy lansează cea mai “caliente” piesă a verii! In mijlocul verii, MIKE lanseaza primul lui feat alaturi de unul dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi, Doddy. Piesa se numește “Daca ai pleca” și are șanse foarte mari sa ajunga in playlistul tuturor petrecerilor de vara, dar și al cluburilor pentru ca are un vibe latino foarte cautat in acest moment. MIKE a mai lucrat cu Doddy ca și compozitor și pentru piesa “Lacat pe inima”, care s-a bucurat de un succes foarte mare, reușind sa atinga 1 milion de vizualizari intr-un timp foarte scurt. Anul trecut, artistul a lansat și primul sau album din cariera ce a avut 4 piese in top 10 iTunes Romania,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

