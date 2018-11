Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un vlog recent de pe canalul ei de YouTube, Alexia Eram, in varsta de 18 ani, a raspuns la o serie de intrebari puse de fan. Subiectul casatoriei a fost una dintre curiozitati, iar fiica vedetei Pro TV a surprins cu raspunsul sincer.

- Alexia Eram și Mario Fresh sunt de nedesparțit, chiar daca fiica Andreei Esca a plecat la studii in strainatate, la Londra, iar iubitul sau a ramas in Romania, pentru a se ocupa de cariera lui muzicala.

- Nici bine nu a plecat la studii in Marea Britanie ca fiica Andreei Esca i-a transmis un mesaj foarte clar iubitului ei, Mario Fresh. Alexia Eram, in varsta de 18 ani, traiește o poveste de iubire cu Mario Fresh . In prezent, fiica Andreei Esca este plecata la studii in Londra. Adolescenta este desparțita…

- Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca a marturisit cand are de cand sa se casatoreasca. Alexia a dezvaluit și cați copii iși dorește. Alexia Eram, in varsta de 18 ani, traiește o poveste de iubire cu Mario Fresh . Chiar daca in prezent cei doi sunt separați, fiica Andreei Esca fiind plecata…

- Imediat dupE implinirea celor 18 ani, Alexia Eram, iubita lui Mario Fresh, a plecat in Anglia, unde va studia. AlEturi de celebra mamE, Andreea Esca, studenta Alexia s-a instalat deja in oraxul londonez, timp in care iubitul ei, Mario Fresh, are inima fEcutE bucEti.

- Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a implinit 18 ani și cu aceasta ocazie a avut parte de o petrecere de majorat pe cinste, cu o tematica haioasa și o atmosfera pe masura. Andreea Esca și soțul sau, Alexander Eram, i-au organizat Alexiei o petrecere cu ecou cu ocazia implinirii varstei de 18 ani. Alaturo…

- 31 august a fost o zi special pentru Andreea Esca. Fiica ei, Alexia Eram, a implinit 18 ani si a avut parte de o super petrecere intr-un club luxos din Bucuresti. De la party nu au lipsit cei doi parinti ai Alexiei, Andreea Esca si Alexandre Eram, iubitul ei, Mario Fresh, dar nici vedetele din tara…

- AsearE, Andreea Esca i-a organizat fiicei sale o petrecere cu mare fast, cEci o datE impline"te frumoasa Alexia Eram varsta de 18 ani! La marele eveniment au fost prezente numeroase vedete, care au :inut sE-i fie aproape fiicei Andreei Esca, in cel mai important moment din via:a ei.