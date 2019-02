Stiri pe aceeasi tema

- "Se asteapta recalcularea celor cateva milioane de pensii, dupa ce legea va fi adoptata. Pe de cealalta parte, sunt recalcularile pe grupele de munca, acum, in acest moment au intrat deja dosarele in recalculare, ma refer la grupele de munca... In acest moment am implementat softul 100%. Am…

- Fostul ministrul al Muncii, Olguța Vasilescu, are parte de o adevarata oda pe pagina oficiala a Partidului Social Democrat. Fostul ministrul este data ca artizana a maririlor salariale și a veții prospere a salariaților și pensionarilor din România.

- In ultima perioada, suntem asaltați la telefon de cititori din intreaga țara, care ne intreaba ce se intampla cu recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat in grupa I și grupa a II a de munca, recalculare stabilita de Legea nr 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind…

- Cei care au lucrat intre anii 1975 și 2001 vor primi in plus la pensie un procent de 10%. Banii vin ca o compensare pentru drepturile salariale de atunci, al 13 lea salariu, caci ele nu au fost incluse in calculul pensiei pana acum. "Au avut al 13 lea salariu, au avut drepturi pentru care…

- Marius Budai s-a aflat fata in fata cu Andreea Cretulescu la Romania TV. Andreea Cretulescu: Este primul interviu cu ministrul muncii, pentru a sti prioritatile acestui minister extrem de important. Buna seara li multumesc ca ati acceptat invitatia! Marius Budai: Despre pensii…

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, intarzierea fiind justificata, prin faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat, la sfarșitul saptamanii trecute, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale,…

- Cei patru finaliști, deciși prin votul telespectatorilor, sunt: Alma Boiangiu (din echipa lui Tudor Chirila) Dora Gaitanovici (echipa Irina Rimes) Madalina Coca (echipa Andra) Bogdan Ioan (echipa Smiley) Saptamana viitoare, la finala sezonului 8, se vor lupta pentru premiul de 100.000 de euro.…

- Fostul ministru al Muncii, Lia OlguțaVasilescu, a declarat, luni, ca foarte probabil Opoziția sau președintele Klaus Iohannis vor ataca legea pensiilor la CCR deoarece se gandesc ca vor urma la guvernare și nu vor aplicarea legii din cauza impactului mare pe care il are."Aceasta lege (a pensiilor…