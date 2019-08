Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a calificat in play-off-ul Europa League dupa victoria din deplasare cu Mlada Boleslav, scor 1-0. Conform informațiilor GSP.ro, tehnicianul italian Luigi Delneri (68 de ani), fost antrenor la Juventus, le-a fost sugerat recent roș-albaștrilor. Varianta a ajuns pe biroul lui Valeriu Argaseala…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a efectuat aseara primul antrenament de la sosirea la Cincinnati. Surpriza a fost reprezentata de faptul ca romanca l-a avut drept partener de antrenament pe australianul Darren Cahill (53 de ani). Fostul ei antrenor a indrumat-o pe Halep cu sfaturi, la sesiunea de pregatire…

- Turneul de pe zgura e programat intr-o perioada ciudata a anului, intre sezonul de iarba si cel de hard, insa a atras la Bucuresti nume importante din circuitul WTA. Sportiva cu cel mai bun clasament e Anastasija Sevastova (11 WTA).

- Daniel Oprița urmeaza sa semneze, joi, contractul cu echipa din Liga 4, urmand ca reunirea lotului sa aiba loc pe 15 iulie. BOMBA in FOTBAL! FCSB are palmares ZERO si a jucat ILEGAL in LIGA 1. Dezastru TOTAL pentru GIGI BECALI Pompiliu Bixi Mocanu, comandantul CSA Steaua, a explicat…

- Președintele SNPPC, Dumitru Coarna, a comentat informațiile privind agresarea lui Liviu Dragnea in Penitenciarul Rahova.Fostul lider PSD ar fi fost agresat și scuipat de mai mulți deținuți.Citește și: Codrin Ștefanescu a IZBUCNIT pe Raportul GRECO: 'Concluzie ilogica și bizara. Bine ca nu…

- Noul presedinte al ANAF, Mirela Calugareanu, si-a luat o serie de angajamente privind recuperarea sumelor datorate statului de catre contribuabili, printre care si publicarea unei „liste albe” care sa contina numele celor bun-platnici.

- Dupa ce audiențele nu au fost pe masura așteptarilor, cel de-al treilea sezon al competiției Exatlon a venit cu schimbari majore. Așa ca premiul de 100.000 de euro a fost imparțit intre doi concurenți finaliști! S-a ajuns in semifinalele “Exatlon Romania 2019”, iar dupa cinci luni de competiție in Republica…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Singurul exit-poll aprobat de Biroul Electoral Central a fost prezentat in aceasta seara, de la ora 21.00, la Antena 3. Iata rezultatele – in procente – obținute la nivel national de principalele partide politice angrenate in lupta electorala pentru caștigarea celor 34…