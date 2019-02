Stiri pe aceeasi tema

- In prima editie a noului sezon „Romanii au talent“, Ana Maria Pantaze, o croitoreasa in varsta de 38 de ani, a uluit juriul si publicul, dar mai ales pe Mihai Petre, care a apasat butonul auriu si a trimis-o direct in semifinale.

- Cea mai mare problema în România nu este politica taxelor, ci politica bugetara, este de parere Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali. El a precizat ca mereu apar schimbari de taxe în perioada în care se pregatește bugetul, iar acest lucru dateaza de circa…

- Publicația americana Financial Times a realizat un set de predicții pentru anul 2019, in contextul erei dominate de Donald Trump, problemelor generate de Brexit și influenței protecționismului și populismului la nivel mondial.Va fi oprit procesul de Brexit? Da. Marea Britanie se va…

- ​Imi amintesc, aveam 6-7 ani, era decembrie, și il așteptam pe Moș Craciun. Parinții mei cu greu se puteau descurca pentru a ne face cadouri mie și surorii mele. In anii ‘90, inflația era de cateva sute la suta, tatal meu abia iși gasise un nou loc de munca, dupa ce a stat luni bune in șomaj, iar mama…

- In inregistrarea video filmata cu un telefon mobil in Mathura din statul Uttar Pradesh (nord) se poate vedea cum trenul trece peste copil in timp ce persoanele aflate la fata locului asista neputincioase la intreaga scena. Potrivit presei indiene, fetita in varsta de un an a cazut in spatiul…